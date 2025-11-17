Slušaj vest

Boki 13 najavio je specijalno izdanje emisije u kojoj su navodno trebali da se pojave Ana Nikolić i Goran Ratković Rale.

Najavljena emisija kasni, a društvene mreže su već počele da gore sa različitim spekulacijama.

Publika ubeđena da je došlo do svađe

1/5 Vidi galeriju Rale izbačen iz emisije kod Bokija 13 Foto: Printscreen

Međutim, dodatno ulje na vatru dolila je iznenadna promena najavne fotografije. U poslednjem trenutku, vizual je zamenjen verzijom na kojoj više nema Raletovog imena, niti njegove fotografije.

To je odmah pokrenulo lavinu komentara i teorija – od toga da je reč o novoj svađi, do toga da je došlo do nekog nesporazuma iza kulisa. Naravno, ništa od toga nije potvrđeno, ali to ne sprečava publiku da se prepusti nagađanjima.

Jelena i Sloba u studiju kod Raleta

Situaciju je dodatno zakomplikovalo to što su tokom dana Sloba Radanović i Jelena objavili da su bili u studiju kod Raleta, što je još više zbunilo pratioce, koji se sada pitaju da li je Rale uopšte imao u planu svoj dolazak.

