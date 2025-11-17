Slušaj vest

Pevač Milan Babić stekao je veliku popularnost na prostorima bivše Jugoslavije, a važio je i za velikog zavodnika. Međutim, on je tokom života voleo samu jednu ženu, suprugu Radmilu.

Milan Babić je u svom spotu za pesmu "Šana" proslavio striptuzetu Vesnu Počuču koja je i dobila nadimak po toj pesmi. Vena je nakon pojavljivanja u spotu stekla popularnost, dobila uloge u filmu i sarađivala sa Emirom Kusturicom.

Foto: Kurir Televizija

- Pojavila sam se i u filmovima “Kupi mi Eliota”, “Crna mačka, beli mačor”, “Mala noćna muzika”, po kom me i dan-danas prepoznaju. Mlađe generacije dođu u moj salon i znatiželjno me pitaju o ulozi Stele u tom filmu i da li sam zaista tada imala seks. Više me pamte po toj ulozi nego po striptizu. Kusturica me je zapazio, pa sam imala mala pojavljivanja i u serijama - rekla je ona svojevremeno za medije.

Umro od tuge za ženom

Poznati pevač narodne muzike Milan Babić, koji je preminuo tri godine nakon smrti svoje supruge Radmile, jedine žene koju je voleo, smatran je velikim gospodinom među muzičarima Foto: Printscreen

Milan je bio u dugogodišnjem braku sa tekstopiscem Radmilom Todorović. On njenu smrt nije preboleo, a umro je tri godine nakon nje.

- Teško je rečima opisati kako se osećam mesec i po dana posle smrti supruge. Uprkos svesti da je više nema, da je smrt konačna presuda, nekoliko puta sam osetio njeno prisustvo. Nemam opipljive dokaze za to, čak i ne mogu da opišem te događaje, ali znam da je bila pored mene. Više od dvadeset godina bili smo nerazdvojni, delili dobro i loše, disali na isti način. Bila je veoma jaka. Nije želela da prizna poraz. Dok je bila svesna, gotovo do poslednjeg dana, uprkos bolničkom okruženju, pravila je planove. Posle treće operacije obavljene prošlog proleća, čim je osetila poboljšanje, s mnogo entuzijazma je nastavila rad u cilju očuvanja srpskog muzičkog nasleđa – rekao je Milan nakon smrti supruge.

Kurir.rs/ Grand

