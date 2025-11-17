Slušaj vest

Milomir Marić je, nakon 18 godina, napustio "Happy" televiziju i odlukom iznenadio mnoge, dok je sada na istoj televiziji emitovana "Ćirilica" sa novom voditeljkom.

Gledaoci su večeras mogli da vide da je nova voditeljka "Ćirilice" Ana Stojadinović, koja je dugo deo pomenute televizije.

Večerašnji gosti u "Ćirilici" su političar Vojislav Šešelj, profesor dr. Dragan Petrović i profesorka dr. Nina Zirojević.

Ana je pozdravila goste i gledaoce i rekla da će ubuduće ona biti u ulozi voditeljke svakog ponedeljka.

Televizija je odluku o novom voditelju "Ćirilice" čuvala do poslednjeg momenta, pa su svi saznali o kome se radi kad je emisija počela.

Podsetimo, Marić je nedavno ispričao da je u javnosti dugo bio “zabranjen”, te da je umesto zabavljanja naroda vreme provodio sa najlepšim Srpkinjama.

- Korša me upoznala u poslednjoj fazi mog života.Ja sam bio zabranjen, nisam se pojavio do dve hiljadite, pustili su me u novine za ove pismene. Ja nisam zabavljao narod nego neke od nekih najlepših Srpkinja. Uvek sam političarima govorio da su unesrećili narod i da ja ne mogu da im pomognem. Ljudi misle da se mi smejemo budalama koji nas gledaju, a nisu razmeli da se ja smejem njima - otkrio je tajnu Marić u emisiji kod Ljiljane Stanišić.

