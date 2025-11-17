"LUFTIRAJU MI SOBU U LAZI LAZAREVIĆ" Ana nastavlja da šokira naciju: Rale je retard, zabranio mi je da ga spominjem, počeću da postim i prestajem da pijem
Pevačica Ana Nikolić gostuje večeras kod Bokija 13, ona je otvoreno pričala o svim skandaloznim dešavanjima u svom živou, a u jednom momentu je progovorila o borbi sa zavisnošću od alkohola.
Takođe, ona je ispričala u kakvom je odnosu sa Raletom.
"Rale je retard"
"On mi je bivši, zabranio mi je da ga spominjem, naljutio se što su u jednoj emisiji astrolozi rekli da sam dobar čovek i da ja više volim njega, ma on je retard."
Bokija je zanimalo i da li je Ana nekada bila na psihijatriji.
"Nisam nikada, možda sam trebala, a možda mi sada luftiraju sobu baš tamo".
"Postiću i prestaću da pijem"
Takođe, Ana je najavila promene u svom životu.
Pevačica je otkrila kako planira da posti od 28.novembra ceo post, te da će tada da izbaci alkohol. Priznaje da će tada postati potpuno druga osoba i da jedva čeka da je narod takvu vidi.
Pogledajte dodatni snimak: