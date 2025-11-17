Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić otvoreno je progovorila o narušenom odnosu sa svojim rođenim bratom Markom.

Ana je istakla da sa bratom već godinama nema harmoničan odnos, a kao glavni razlog navodi dug zajednički život i njihove snažne, često sudarajuće karaktere.

- Marko je mnogo težak i naporan, a takva sam i ja. Prezasićeni smo jedno drugim. Dvadeset godina smo živeli zajedno 24/7. Marko je imao težak život... Rak je u horoskopu. On je pošten, iskren i dobar čovek, ali kao brat je preemotivan. Sve je sa mnom prolazio i živeo moj život, a to nije lako. To najbolje znaju oni koji godinama prate nekoga - najčešće muževi ili porodice. Ceci je, na primer, to Lidija, a meni je Marko.

Na pitanje da li se danas često čuju, pevačica priznaje da njihovi razgovori uglavnom prerastu u svađu.

- Ne sećam se kada smo poslednji put normalno pričali, ali stalno se napušavamo - kaže Ana i dodaje da se Marko danas bavi potpuno drugačijim poslom:

- Ne gleda televiziju, trenutno je u građevini. Promenio je zanimanje. Dvadeset godina je bio uz mene. Dobro je što bar nije u bolnici "Laza Lazarević".

"Postiću i prestaću da pijem"

Takođe, Ana je najavila promene u svom životu.

Pevačica je otkrila kako planira da posti od 28.novembra ceo post, te da će tada da izbaci alkohol. Priznaje da će tada postati potpuno druga osoba i da jedva čeka da je narod takvu vidi.

Gostujući u podkastu Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, pevačicu je domaćin ponudio čašom šampanjca uz šalu "da se ne urolja", što je bio povod da Ana otkrije detalje problema s kojim se suočava.

- Ja sam iskusni alkoholičar, to svi znaju. Posle dva pića ne znam gde sam. Rezistentna sam na alkohol i na ljudsku glupost - jedno je došlo s drugim. Zbog ljudske gluposti sam postala rezistentna na alkohol. Alkohol je samo posledica. Moj deda Branislav, rođen istog dana kao i ja, bio je alkoholičar kao i ja. Mnogo toga sam povukla na njega - ispričala je Ana koja se šokirala kada je shvatila da je u emisiji sa slušalicama, pa je shvatila da zato nije dobro čula Bokija 13.

