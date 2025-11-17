Ana Nikolić priznala da se nije drogirala, problem je samo alkohol

Pevačica Ana Nikolić gostovala je u emisiji Bokija 13, gde je prvi put otvoreno govorila o spekulacijama koje je godinama prate. Bez ustručavanja, Ana je demantovala tvrdnje da koristi narkotike i naglasila da je njena jedina borba ona sa alkoholom.

„Nije istina da koristim narkotike. Ja ni kapi za nos ne uzimam bez uputstva, a kamoli nešto ozbiljnije“, poručila je Ana, ističući da je umorna od nagađanja i etiketa koje joj se pripisuju.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić o alkoholizmu Foto: Print Screen

Ana priznala svoj problem

Pevačica je dodala da nikada nije skrivala svoje slabosti, ali da ne dopušta da joj se pripisuju stvari sa kojima nema nikakve veze.

„Ako imam problem – ja to kažem. Moj problem nikada nisu bile droge, već alkohol, i o tome sam govorila i ranije. Ali i to će se promeniti 28.novembra kad krene post, objasnila je.

