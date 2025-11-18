Slušaj vest

Abronošice moje drage, trudila sam se da i ove nedelje budem vredna kako bih vam donela nove sočne priče, pa sam išla po svakakvim mestima i upravo sam na jednom takvom ulovila pravu bombu!

Reč je o jednom gradskom liku koji se bavi privatnim biznisom, a druži se s poznatim ličnostima - zvaćemo ga Meda, jer mu po izgledu takav naziv baš ide. On ima opasan fetiš, obožava mlađe devojke koje mu po godinama mogu biti i ćerke, a upravo jedna takva bi mu uskoro mogla doći glave.

Meda, koji je svoje bogatstvo stekao ne baš legalnim putem, tako se bar priča po gradu, sad je spao na to da bude opljačkan. Sudbina ga je dovela do trideset godina mlađe - nju ćemo nazvati Razvratnica. Ona voli da popije, da uzme opijate i tulumari po gradskim klubovima do zore, ali Meda sve to prašta jer je očaran njom.

Foto: Kurir štampano

On na sve načine pokušava da je zadrži. Toliko ga je opčinila da su ga prijatelji već prozvali papučar.

Meda nema decu, nema ženu, pa misli da je ulovio pravi plen. Nada se da će mu ona podariti ono što je dugo tražio - istinsku sreću. Zato svoju dragu svako jutro, nakon noći provedenih u zabavi, iznenadi pažljivim i skupim poklonom, ali ona voli i da kraducne ponešto iz Medinog doma. Daš joj prst, ali Razvratnica ti uzme šaku.

Da li će Meda izdržati ovu ljubavnu bitku ili će i on postati krupan plen svoje razvratne devojke, ispratićemo. Ptičice će svakako propevati i o nastavku ove veze.

Za vas imam još jednu sočnu priču. Reč je o poznatom influenseru - nazvaćemo ga Lepi, momku na koga su odlepile sve moguće klinke i žene, pravi sinonim za lepotu i šarm. Svuda gde se pojavi, svi gledaju u njega, a on uživa u toj pažnji.

Međutim, Lepi skriva jednu tajnu - svoju gej stranu. Da, drage moje, on voli isti pol, ali dosad je uspevao to da sakrije od javnosti. Ipak, stvari bi se uskoro mogle promeniti... Priča se po gradu da postoje njegovi snimci koji bi uskoro mogli da izađu u javnost.

Zašto se to dešava? Zato što se Lepi snimao sa svojim ljubavnikom, zvaćemo ga Romeo. I dok su zajedno, Romeo ne može da podnese što Lepi pored njega ima i devojku, jer mora da održi imidž alfa mužjaka pred pratiocima. Osmislio je pakleni plan da napokon Lepi postane samo njegov. Šta da vam kažem, muke su to Tantalove. Opsesija je opasna stvar.

Toliko od mene za danas. Čitamo se i sledeće nedelje.

