Slušaj vest

Sin pevača Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić, nedavno se razveo, a sada je otputovao na romantično putovanje sa novom devojkom, atraktivnom brinetom.

Njih dvoje su pozirali na luksuznoj jahti, a u pozadini se pružao impresivan pogled na grad, dok su zaljubljeni Igor Kojić i njegova izabranica bili zagledani jedno u drugo sa osmehom na licima.

Foto: Printscreen

Tokom boravka, Igor je podelio i snimke čuvene fontane ispred Dubai Mola, ali i drugih zanimljivosti koje ovaj luksuzni grad nudi, pokazujući da uživa u svakom trenutku ovog putovanja.

Razveo se nakon 5 meseci braka

Podsetimo, Igor Kojić 5 meseci nakon venčanja sa izabranicom Sofijom Dacić, odlučio je da stavi tačku na brak i sporazumno se razvede od svoje sada veće bivše žene, o čemu je prvi pisao Kurir. Razlika u godinama ali i pogled na život dva su ključna razloga zbog čega se ovaj par rastao.

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić Foto: Printskrin, Printscreen, Printscreen Instagram

I jedno i drugo se nisu mnogo oglašavali o temi razvoda, Kojić se posvetio biznisu koji je stvorio dok je Sofija nastavila sa svojim životom. Nekoliko meseci nakon razvoda isplivale su slike šta radi bivša Kojićeva žena.

Kako se može videti ona uživa u životu, pa je pred kraj leta otišla na more kako bi uživala još malo u lepim danima.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: