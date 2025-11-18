Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić, koja mesecima punu novinske stupce svojim privatnim životom i turbulentnim odnosom sa dečkom kompozotorom Goranom Ratkovićem Raletom, otkrila je kako je uspela da sredi lice koje joj je bilo pre dve godine puno rana i "kratera".



Naime, pre dve godine osvanuo je privatni snimak gde smo mogli da vidimo užasne rane na njenom licu. Tada se nekome požalila da ne može da sanira kožu.

"Je l' ti vidiš da ja imam kratere na licu? Ovo počinje da bude noćna mora. Ovo sama da prekrijem ne mogu - pričala je Ana Nikolić na snimku, a ni sama nije znala šta joj se dogodilo, dok je rane prekrivala mrežama, šminkom, kapama, maramama i slično. Posle nekog vremena rane je uspela da zaleči, a kako je sada otkrila u emisiji kod Bokija 13, potražila je pomoć od gatare jer nijedan lekar nije mogao da joj reši problem. Navodno, niko nije znao šta joj je.

Od gatare je saznala da je popila živu, što je moglo da je košta života. Gatara je potom, kako Ana Nikolić otkriva, poslala u selo kod jednog dede, kog je jedva pronašla, tako što je išla od kuće do kuće i raspitivala se o njemu.

On joj je rekao da ode da kupi vosak i da dođe za nekoliko dana. Kad je došla ponovo kod njega, bajao joj je i rekao joj da ćuti 15 minuta, a zatim joj je rekao pljune.

Kako je priznala u emisiji, ona je zatim ispljunula kuglicu.

- Vratim se kući, posle nedelju ili dve se budim i nemam ni tačku na licu. Taj deda mi je rekao da sam je popila jednom, a da se desilo opet, ne bih bila živa. Kaže da nije znao uopšte ni kako sam to preživela - izjavila je Ana Nikolić.

- To je bio pokušaj ubistva, ne znam ko mi je to uradio - rekla je Ana Nikolić u podkastu kod Bokija 13.

Ne koristi narkotike

Bez ustručavanja, Ana je demantovala tvrdnje da koristi narkotike i naglasila da je njena jedina borba ona sa alkoholom.

„Nije istina da koristim narkotike. Ja ni kapi za nos ne uzimam bez uputstva, a kamoli nešto ozbiljnije“, poručila je Ana, ističući da je umorna od nagađanja i etiketa koje joj se pripisuju.

Pevačica je dodala da nikada nije skrivala svoje slabosti, ali da ne dopušta da joj se pripisuju stvari sa kojima nema nikakve veze.

„Ako imam problem – ja to kažem. Moj problem nikada nisu bile droge, već alkohol, i o tome sam govorila i ranije. Ali i to će se promeniti 28.novembra kad krene post, objasnila je.

Prestaje da pije

Ana je kod Bokija 13 ispričala i da nikada nije bila u nekoj duševnoj bolnici, ali da bi možda za nju to bilo i dobro rešenje.

"Nisam nikada, možda sam trebala, a možda mi sada luftiraju sobu baš tamo".