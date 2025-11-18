Slušaj vest

O turbulentnom odnosu pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta dugo se priča, dok je ona sad otkrila niz detalja o kojima dosad nije pričala javno.

Ana se prisetila nedavne neprijatne situacije iz Dubaija, kad su je izbacivali iz hotelske sobe dok Raleta nije bilo na vidiku.

- Dok su me izbacivali iz hotela, on je tamo bio u čaši, nije bio u sobi, ne znam gde je bio, šta je radio! Tamo nešto ne radi WhatsApp, nisam mogla da ga dobijem, čoveka nije bilo! Menjali smo sobe na svaka dva dana, pa je nastala zbrka sa osobljem - rekla je prvo Ana u podkastu Bokija 13.

- Posvađali smo se posle i na aerodromu, rekao mi je ružne reči pred ženom koja radi na aerodromu, izvređao me je pred ženom kojoj dajemo dokumente, pred let... Ostavila sam mu sve kofere, morao je da plati sve na svoje ime, svaki kofer iz svog džepa! - dodala je pevačica.

- Rekla sam tamo da se ne osećam dobro, odmah su mi merili pritisak, sve živo, haos. Vade mi krv, kažu da ne mogu da putujem, a meni pritisak 120 sa 80! Bila sam drska, oni to tamo ne vole. Odvojeno smo došli u Beograd - zaključila je Ana.

"I moj deda je bio alkoholičar"

Ana je otkrila sve o svom poroku.

- Ja sam iskusni alkoholičar, to svi znaju. Posle dva pića ne znam gde sam. Rezistentna sam na alkohol i na ljudsku glupost - jedno je došlo s drugim. Zbog ljudske gluposti sam postala rezistentna na alkohol. Alkohol je samo posledica. Moj deda Branislav, rođen istog dana kao i ja, bio je alkoholičar kao i ja. Mnogo toga sam povukla na njega - ispričala je Ana.

Pevačica je dodala da se ne nosi najbolje sa pritiskom: