Kako je Boki 13 otkrio u šokantnom razgovoru s Mirom Škorić, Jelena Karleuša bila je jedna od retkih koja je Marini pružila finansijsku podršku tokom njenog lečenja od raka.

Komentarišući ove navode, Jelena je istakla da je potez Cece nije iznenadio, jer je, kako kaže, takvo ponašanje od nje i očekivala.

- Čula sam da se to dogodilo. Pa, dobro... nezahvalno je pričati o ovome, ali kada je reč o njoj, mogli bismo naširoko govoriti o ružnim stvarima. Takva je ona - poznata po tome, a njena dela govore o njoj više nego što bi iko mogao da kritikuje ili naruži - prokomentarisala je Jelena Karleuša.

Boki 13 opleo po Ceci

Podsetimo, Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, tvrdi da pevačica Ceca Ražnatović nijednim dinarom nije pomogla Marini Tucaković tokom njenog lečenja, niti se ikada ponudila da to učini.

Boki 13 se ponovo prisetio Marine i njihovog dugogodišnjeg prijateljstva, a tom prilikom osvrnuo se i na navodno složen odnos poznate tekstopisateljke sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

- Kada je Marina bila bila bolesna i kada joj je bio najpotrebniji novac za lečenje jer su to bile ozbiljne terapije koje su koštale mnogo. Ceca nijednom nije pitala da li joj trebaju pare za lečenje, da li treba jedan dinar, evo… bez da iko zna. Marina je bukvalno dala Ceci muzički i estradni identitet. Ja sam joj davao i plaćao šta treba - istakao je Boki i dodao:

- Ceca je donela samo bolnički krevet, koji je obezbedila i koji je Marina postavila u svoj dnevni boravak. Ono što sam saznao pre nekoliko meseci, od jedne zajedničke prijateljice, kada sam bio kod Marine na pomenu, jeste to da je Ceca tražila da joj se taj bolnički krevet vrati nazad nakon njene smrti. Na pomen, inače, nije ni došla, niti je ispoštovala.

