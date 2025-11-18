Slušaj vest

Maja Nikolić otkrila je u jednom televizijskom gostovanju da postoji pesma koju je silno želela da snimi, ali joj je ipak promakla. Reč je o numeri „Tačno je“, koju je na kraju uvrstila Ceca Ražnatović na svoj album „Decenija“ i od nje napravila veliki hit.

Nikolićeva je priznala da takav ishod nije očekivala. Do samog kraja verovala je da će upravo ona otpevati pesmu, a ne njena koleginica s estrade.

Foto: Kurir

- Evo, reći ću ekskluzivno. "Tačno je da sam sebična, ponekad možda obična, ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična. Za tvoje mane praktična..." To je pesma koju je Dragana Mirković, tada je bila sa svojim Zoranom Bašanovićem; doneli su mi je iz Tunisa kada su bili na odmoru i ostavili Marini Tucaković. Odlazila sam (kod nje) skoro mesec dana jer sa Marinom, ona je bila jako zahtevna, moraš da joj pričaš o životu i, napisala je tekst, celu pesmu: "Tačno je, nisam bila cveće, rastanak boleti te neće. Tačno je, grešila sam jako, živećeš ti bez mene..." - pevušila je Maja u emisiji "Glam i drama", dodajući zatim kako je iz medija posle saznala da je numera otišla u Ražnatovićkine ruke.

- I, uglavnom, napiše (Marina) autobiografski tekst, ja se probudim jedno jutro i u "Ekspres Politici" piše, Ceca... Omiljena pesma na novom CD-u. Ceca, naša Svetlana. "Omiljena pesma mi je Tačno je da sam sebična" ili već kako se zove - objašnjavala je ona.

Ne odustaje od Evrovizije

Podsetimo, Maja Nikolić ne odustaje od želje da pobedi na „Pesmi za Evroviziju“ i ove godine predstavlja Srbiju na velikoj sceni. Nakon neuspeha koji je doživela na prethodnom takmičenju, pevačica je ponovo rešila da okuša sreću i prijavila nove numere.

Otkrila je da je predala dve pesme bržeg ritma i da veruje kako će ovog puta imati više sreće i uspeha.

- Znam da vas interesuje, predala sam dve brze pesme za Izbor za pesmu Evrovizije i očekujem prolazak - rekla je Maja u obraćanju na Instagramu.

Kako je dodala, ona će Novu godinu provesti u Beogradu, a na njenom nastupu će svi prisutni imati priliku da poslušaju numere.

- Ko dođe pustiću mu pesme iz telefona, ne smeju da izađu u javnost - rekla je ona.