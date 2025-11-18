Slušaj vest

Ana Nikolić prisetila se ljubavi sa bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom sa kojim je dobila ćerkicu Taru. Pevačica je bez dlake na jeziku priznala da su se mnogo voleli, ali da je od početka znala da će se verovatno rastati.

"Nije mi se dopao zajednički život"

Ana je u Bcast-u kod Bokija 13 otvorila dušu i progovorila o Rasti.

- Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo verovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dete ne ide zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli - rekla je kod Bokija 13 i dodala:

- Zajedno brinemo o Tari, naravno. Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do škole. Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je. Inače, da kažem, Tara je pravljena iz ljubavi. Ostala sam brzo trudna. Moram da kažem, Rasta ima fine ljude oko sebe, u porodici, svi su fini, samo je on posrnuo! Nema šanse da se pomirimo ikad, gde, ja ga gledam kao brata, nikako - priznala je Nikolićeva.

"I moj deda je bio alkoholičar"

Ana je kod Bokija 13 progovorila i o svojim porocima.

- Ja sam iskusni alkoholičar, to svi znaju. Posle dva pića ne znam gde sam. Rezistentna sam na alkohol i na ljudsku glupost - jedno je došlo s drugim. Zbog ljudske gluposti sam postala rezistentna na alkohol. Alkohol je samo posledica. Moj deda Branislav, rođen istog dana kao i ja, bio je alkoholičar kao i ja. Mnogo toga sam povukla na njega - ispričala je Ana.

Pevačica je dodala da se ne nosi najbolje sa pritiskom:

- Ne podnosimo svi pritisak. Uopšte nisam trebalo da budem pevačica, već lekar. Sve to traje godinama - i estrada i taj teret. Svi me smaraju. Da si na mom mestu, i ti bi pio.

"Umorna od etiketiranja"

Nikolićeva je priznala da nedozvoljene supstance nikada nisu bile deo njenog problema i da ništa od opijata ne konzumira.

- Nije istina da koristim narkotike. Ja ni kapi za nos ne uzimam bez uputstva, a kamoli nešto ozbiljnije“, poručila je Ana, ističući da je umorna od nagađanja i etiketa koje joj se pripisuju.

