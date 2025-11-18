Slušaj vest

Džej Ramadanovski je otpevao čuveni hit koji je za njega napisala Marina Tucaković, a ovako su se upoznali.

Autorka brojnih domaćih hitova Marina Tucaković, i čuveni pevač Džej Ramadanovski godinama su sarađivali. Džej je otpevao mnoge hitove iza kojih stoji Marina, te se može reći da mu je pomogla da stvori ime i karijeru, a oboje su nas napustili pre nekoliko godina.

Jedan od njegovih najvećih hitova "Nedelja", napisala je upravo Marina, a Džej je u videu, koji je sada ugledao svetlost dana, ispričao kako je zapravo došlo do sudbonosnog susreta sa proslavljenim tekstopiscem.

- Bio je jedan kafić Arkade, među prvim kafićima koji su se otvorili u Beogradu. Došao sam s puta i izgubio lovu, i onako tužan, naslonjen razmišljam gde ću da zakačim neki dinar da idem da se vratim, da se vadim", započinje Ramadanovski.

- Moj pokojni drug Zoran je radio 'šanu', a poznavao je Marinu Tucaković, kaže - ajde sa mnom, kod jedne tu Marine, neku bundu imam za prodaju pa da dođemo da se vadimo. Kažem - šta ću, pusti me. I odemo mi tako kod Marine, i on joj onako usput kaže - ej, da vidiš moj drug kako peva. Kaže ajde pevaj nešto. Kakvo crno pevanje, daj da idemo da se vadimo. I tako smo se upoznali - pričao je Džej.



- Posle je stizala još neka robica, neke sandale, mi je gledali ko kupca, ta 'šana' ovde. Tako smo se družili, Futa jednom uzeo gitaru, i 'ajd pevaj'. Ja počeo da pevušim, kaže 'jao super, pravimo ploču!' Kakva ploča, da me ljudi vide na Kalemegdanu, prevario milion ljudi na šibicama da me vide na televiziji! - pričao je Džej.

- I odvela me kod Rake Đokića pokojnog - dodao je, a ostalo je istorija.

Marina je jednom prilikom u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" ispričala svoju verziju susreta sa Džejom: