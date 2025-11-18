Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić raskinula je vezu sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, kako je istakla, sada zvanično. Njihov odnos je već neko vreme turbulentan, a svi mediji pisali su o svađi koja je nedavno izbila u Dubaiju, kada su pevačicu izbacili iz hotela.

Po povratku u Srbiju, Ana i Rale su pokušali da izglade odnos, ali nisu uspeli.

Kako prenose mediji, Ana Nikolić je od Raleta zatražila da ponovo idu na odmor i zaborave na sve, što je on odbio, navodeći da su mnogo novca potrošili u Dubaiju i na Maldivima i da trenutno nemaju dovoljno sredstava za takav luksuz.

Ana Nikolić o alkoholizmu Foto: Print Screen

U toku prepirke, jedno drugom su svašta rekli, a pevačicu je to toliko razbesnelo da je počela da razbija stvari po njegovoj kući.

Spakovala je kofere i napustila njegov dom na Avali, a ubrzo potom otišla je u Makedoniju bez njega, iako je trebalo da pođu zajedno.

Rale se, kako još saznajemo, požalio da Ana troši mnogo novca i da ne može da isprati sve njene prohteve, što je ona negodovala.

Ana Nikolić otkrila detalje raskida

- On mi je bivši, zabranio mi je da ga spominjem, naljutio se što su u jednoj emisiji astrolozi rekli da sam dobar čovek i da ja više volim njega. Uvek možemo da budemo prijatelji. Zbog svega što je uradio za moju Taru, zbog mnogo toga. Vaga se samo povuče kad vidi da mnogo više daje. Ovo je zaista kraj - rekla je Ana Nikolić u podkastu kod Bokija 13.

Raletova kuća na Avali Foto: Ljiljana Stanišić Kurir

  Na pitanje da li je nekada bila na psihijatriji, pevačica je istakla:

- Nisam nikada, možda je trebalo, a možda mi sada luftiraju sobu baš tamo - izjavila je pevačica.

kurir.rs/telegraf

Ne propustiteStars"RASTA JE ŠARMANTAN, TO JE BILA VELIKA LJUBAV" Ana priznala zašto je pukao brak sa reperom, a evo šta kaže o njegovoj porodici
64583120.jpg
Stars"TO JE BIO POKUŠAJ UBISTVA" Ana zbog krvavih rana na licu otišla kod gatare - saznala jezivu istinu! Priča ledi krv!
Ana Nikolic.jpg
Stars"NIJE ISTINA DA KORISTIM NARKOTIKE, JA NI KAPI ZA NOS NE UZIMAM BEZ UPUSTVA" Ana Nikolić priznala kompletnu istinu: Problem je samo alkohol, ali...
Ana Nikolić priznala da se nije drogirala
Stars"LUFTIRAJU MI SOBU U LAZI LAZAREVIĆ" Ana nastavlja da šokira naciju: Rale je retard, zabranio mi je da ga spominjem, počeću da postim i prestajem da pijem
Slika zaslona 2025-11-17 u 22.05.52.png