Zvezdan Slavnić podelio je privatnu fotografiju sa svojom majkom Slavicom.

Majka i sin su ovekovečili zajednički trenutak, a na slici nisu skidali osmeh sa lica.

Porodična fotografija

Odavno je poznato da je Zvezdan sin od Moke Slavnića, a malo ko zna kako njegova majka izgleda, te su se mnogi na mrežama iznenadili kada su je prvi put videli.

Zvezdan Slavnić i majka Slavica Foto: Printscreen/Instagram

Slavica i Moka su zajedno bili gotovo dve decenije, a Slavnić je jednom prilikom otkrio da su se upoznali na utakmici.

- Bio sam u vezi s njenom drugaricom. Došle su zajedno da gledaju košarku, a ja sam u sebi rekao: "Jao, nije trebalo da dovedeš ovu." Smuvao sam je i bili smo zajedno 19 godina - rekao je Moka.

Najveću sreću doživeo je kada mu je rodila sina Zvezdana, njegovo jedino dete.

Teška sudbina

Zvezdan Slavnić osuđen je na deset godina zatvora zbog ubistva iz nehata koje je počino u 7. marta 1998. godine. Kaznu je odslužio, ali griža savest pratiće ga do kraja života.

Olivera Jovanovića ubio je ispred nekadašnjeg noćnog kluba “Četiri sobe”, a kako je i sam priznao, razlog nije postojao. Po prvi put nakon krvavog pira došao je na mesto nesreće.

- U to vreme je ovde bila čuvena diskoteka "Četiri sobe". Baš ovde ispred se to dogodilo, nestao je život koji sigurno nije trebao da se ugasi u tom trenutku. Tuga. Taj dečko to nije zaslušio. Našao se na pogrešnom mestu u pogrešno vreme - rekao je Zvezdan, pa nastavio.

- Nije moglo da se spreči, ja sam duboko zagazio u to. Moglo je samo meni nešto da se desi, pa se ne bi njemu dogodilo, što bi bilo fer - iskren je bio Slavnić u emisiji "ShowBliz" na Hajpu.

Kompletan događaj i posledice njegova majka Slavica je jako teško podnela, a od tuge se u jednom trenutku i razbolela.

