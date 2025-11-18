Slušaj vest

Pevačica Goga Sekulić govorila je o svojoj karijeri i otkrila da je zbog samo jedne reči odbila da snimi pesmu „Da sam muško“, koja je potom završila u rukama Seke Aleksić. Goga priznaje da joj je danas žao zbog te odluke.

Pevačica Goga Sekulić u beloj providnoj haljini Foto: Preent Screen

U emisiji „Ceca Show“ na Blic TV istakla je da joj je pesma zapravo savršeno odgovarala i da je u potpunosti opisivala njen temperament, pa joj je sada još teže što je propustila tu priliku..

- Pojavila sam se pre Seke par godina što se tiče albuma, ali me je nerviralo jer sam bila nafurana u Beogradu, tu klubovi... I onda reč "kafana". U stvari sve je zbog te reči, da me sad pitaš zašto ne znam. Ta pesma je totalno u mom fazonu: "Ej da sam muško", samo fajtanje i to. Ali te kafane, kud nisu klubovi. Posle to postalo mega hit - rekla je Goga gostujući kod Cece Ražnatović u emisiji "Ceca show".

"Greškom su me uhapsili"

Podsetimo, Goga je govorila o incidentu kada ju je policija privela na aerodromu dok se vraćala sa nastupa u Švajcarskoj.

- Greškom su me uhapsili 2002. godine u Cirihu. Tada su na aerodramu bile i naše kolege, vraćali smo se nakon što smo odradili nastupe. U to vreme je u Cirihu bilo 10 klubova. Sećam se, tada su zatvorili šalter samo gde sam ja bila - prisetila se pevačica u emisiji "Ceca show".

Kako je dalje istakla, niko od kolega se nije ni potrudio da ostane i pita o čemu se radi.

- Pevači su prošli i samo su mi mahali, a ja sam stala i rekla: "Važi, videćemo se". Greškom me priveli i odveli, završila sam u Ženevi, trebalo je vremena dok nisu utvrdili da je u pitanju lažna uzbuna - otkrila je Goga.