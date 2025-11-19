Slušaj vest

Milan Popović je jedan od najpoznatijih preduzetnika u regionu, a pored nekretnina po Srbiji, poseduje nekoliko vrednih kuća i stanova po Hrvatskoj.

Poznati hrvatski fudbaler Mario Mandžukić je 2021. godine kupio stan u Zagrebu koji je ranije pripadao upravo Milanu Popoviću, pisao je Index. Mandžukić je navodno poklonio stan samozatajnoj devojci Ivani Mikulić, te je njeno ime navedeno u vlasničkom listu luksuzne nekretnine. Stan, koji se nalazi na osmom spratu zgrade, ima pet spavaćih soba i prostire se na 273 kvadratna metra. Popović je kupio stan od Ivaniševića.

1/18 Vidi galeriju Milan Popović Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Regent.hr, Kurir, Damir Dervišagić, Kurir, Shutterstock

Biznismen je 2022. godine kupio stan od proslavljenog hrvatskog tenisera Gorana Ivaniševića. Reč je o luksuznom trosobnom stanu od 131 kvadratnog metra, koji se nalazi na 5. spratu stambene zgrade u Ban centru u samom centru Zagreba. Samo godinu i po dana kasnije, u septembru 2023, stan se ponovo pojavio u oglasnicima.

- Uvek je vreme za prodaju dobre nekretnine. Nisam ga nikada kupovao da bih živeo u njemu. Taj stan je kupljen kao investicija. Mislim da je trenutno u najmu, ali je na prodaju uvek, kao uostalom sve naše ostale nekretnine. Za dobru cenu, naravno - rekao je za Dnevno.hr Popović, čija je firma Celanova i danas upisana kao vlasnik luksuznog stana.

1/7 Vidi galeriju Koje nekretnine poseduje Milan Popović, kupio kućicu preko puta Severine Foto: Regent.hr, Google Maps/Story.hr

Popović je kupio stan od Izabel Kovačić.

Fudbaler Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel takođe su kupili stanove u Ban centru, a jedan od tih stanova prodali su Popoviću. Reč je o trosobnom stanu od 147 kvadrata, koji je bio u vlasništvu Izabel Kovačić, pisao je Imperijal.

Popović je kupio trošnu kućicu preko puta Severine

Preduzetnik se može pohvaliti i luksuznom kućom na zagrebačkom Horvatovcu, koja s dvorištem i garažom ima čak 1.315 kvadrata. Milan navodno živi tamo sa porodicom. Poznato je da njegova bivša partnerka Severina ima stan na zagrebačkom Kozjaku, međutim mnogi ne znaju da je Milan Popović preko svoje firme kupio nekretninu koja se nalazi preko puta njene zgrade. Reč je o trošnoj kućici, koja sa dvorištem ima 301 kvadrat.