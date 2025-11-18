Slušaj vest

Mlada pevačica Tea Bilanović nedavno je objavila novu pesmu koju je radio Goran Rale Ratković i to kada je bio u svađi sa Anom Nikolić i kada ga je pevačica prijavila za nasilje.

Međutim, sada je nastala prava drama na mrežama kada se pojavila i Anina verzija.

Verzija pesme koju je Ana Nikolić otpevala počela je da se širi mrežama, te svi optužuju pevačicu da je ukrala pesmu.

- Kud nije ukrala pesmu - piše u opisu objavljenog snimka.

Tea ušla prva u Raletovu kuću nakon njegove drame sa Anom

Naime, Tea je pre nekoliko dana objavila pesmu "Pojas za spasavanje", koju je upravo radio Rale, a koju je snimila pre mesec i po dana kada je Ani policija izdala zabranu prilaska Raletu, u septembru.

Tea je gostujući u emisiji "Intrigantno" otkrila da je sa Raletom kojeg poznaje dugo, imala dogovor još od ranije da radi na nekim pesmama za njen album prvenac.

- Što se tiče Raleta i Ane, prvo da kažem da nisam u trouglu, al sam dobro prošla... Ja sam uhvatila pojas za spasavanje - rekla je odmah na početku emisije i svi su prasnuli u smeh.

- Prvenstveno, Rale i ja se znamo od ranije, dok još nisam bila u estradi i tome slično. Znam Branislava Glušca koji je pisao tekst, pa sam pre snimala demo snimke Raletu i Glušcu - ispričala je Tea, pa nastavila:

- Dogovarali smo se za pesmu i to je stajalo tako to, ali se baš desio momenat da odem kod njega u studio dok su se oni svađali i bilo je ono sa policijom.

Tea je otkrila i da je odmah nakon što je Ana prijavila Raleta ušla u njegovo studio.