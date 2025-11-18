Slušaj vest

Verica Rakočević kaže da je normalno da je u njenim godinama neko oslovi sa "baba", budući da, kako tvrdi ona to jeste po godinama, a i ima unuke.

Ona je bez dlake na jeziku govorila na ovu temu, ali je mnoge zaintrigirala njena izjava da su u današnje vreme žene za pojedine ljude babe, čim napune 40. godina.

- Nisam feministkinja, ali ne mogu da ne kažem da živimo u društvu gde je žena do bola ponižena, neosnažena, vulgarizovana. Mislim da limit, kad su godine u pitanju, nigde nije tako primitivan kao kod nas.

Nemam problem kad mi neko kaže da sam baba, jer to jesam kako po godinama, tako i zbog toga što imam unuke. Velika je stvar doživeti godine u kojima možete da budete baba, ali ovde tako nazivaju žene čim uđu u četrdesete. Tek onda shvatite u koliko primitivnom društvu živimo - rekla je Verica.

Verica: "Treba imati jak karakter"

Verica tvrdi da je jak karakter jedna od stvari koje definišu osobu, a ne to koliko neko ima godina.

- Da se ne lažemo, sedamdeset i šest su ozbiljne godine, a moja velika sreća i prednost je što ne živim u skladu sa njima, niti sam ranije to činila.

- Treba imati jak karakter, biti veoma samosvestan, biti zadovoljan svojim životom i ne dozvoliti da ta vrsta primitivizma destruktivno utiče na psihu i, na kraju krajeva, ambiciju, polet, stvaralaštvo.

