Razvod Harisa Džinovića i Meline Galić privukao je veliku pažnju javnosti, a pevač je u tom periodu otvoreno govorio o svemu što mu se dogodilo.

Tom prilikom izrekao je svoju sada već čuvenu izjavu „Ja sam kriv što sam davao“, koja je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama. Mnogi su je komentarisali i pravili šale na njen račun, verujući da se pevač tom rečenicom osvrnuo isključivo na materijalne stvari.

Sada je Džinović konačno detaljnije objasnio šta je zapravo hteo time da kaže, otkrivajući širu pozadinu svoje izjave i razjašnjavajući da se ona nije odnosila samo na materijalne stvari, već i na emotivni i životni kontekst njihovog odnosa.

- Evo sad ću to ponoviti. Ljudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice - započeo je Haris.

- U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smeš, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovek niti je ona meni bila stroga žena. Deci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne - nastavio je Džinović, pa dodao:

- Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski deo, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gde hoće, troši koliko hoće.... Mislio sam na sve. Ne znam šta sam više mogao, jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je voleo. Tu se ništa nije promenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju sveta ima nešto bolje, dosadio sam joj verovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog - govorio je Džinović u emisiji "Premijera".

Haris o Melininom novom vereniku

Podsetimo, Bivša žena pevača Harisa Džinovića, Melina nedavno se verila za milionera u Monaku, a pevač se sa okupljenim medijskim ekipa dotakao ove teme.

Naime, Haris Džinović prokomentarisao je Melininog novog verenika.

Pevač je na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog verenika rekao sledeće:

"Nemam pojma verujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja sam prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem niti da je menjam" - rekao je pevač, pa otkrio da li bi ponovo stao na ludi kamen i da ima energiju mladića:

"Sve je moguće, Prva stavka je fizčki izgled" - dodao je pevač.

