Odavno postoje kvalifikacije koji su kraljevi bakšiša, dobrog štimunga i ko se uvek zove na bitna veselja, a proteklog vikenda se još jednom pokazalo ko vlada opštenarodnim veseljima.

U gradu Dornbir, na krajnjem zapadu Austrije okupilo se više od 3.000 ljudi koji su uživali u muzici Jovana Perišića i Jane Todorović.

Jana Todorović i Jovan Perišić Foto: Privatna arhiva

Popularni pevači su sa prvim taktovima podigli atmesforu u hali, a ovacije su usledile i kada je sve traženiji harmonikaš Vojkan Jović, sa svojim orkestrom „Kobre“ sišao u masu. Tada su, sasvim očekivano, evri počeli da lete na sve strane. Da je o ozbiljnoj sumi reč bilo je jasno i po tome što je pored pevača i harmonikaša uvek stajao jedan mladić koji je skupljao taj novac, jer nije bilo moguće da sav bakšiš stane na harmoniku, ostale instrumente i u rukama.

Jovan Perišić i Jana napravili dar mar u Austriji  Izvor: Privatna arhiva

Vojkan je, skoro pa preko noći pogotovo u dijaspori postao jedan od najtraženijih harmonikaša, a u prilog tome govori i podatak da su mu datumi za koncetrte i privatne svrike zakazani i dobrim delom naredne godine, nebitno da li je vikend ili radni dan, a spisak pevača sakojima sarađuje je poduži.

jovan-perisic02-damir-dervisagic.jpg
Jovan Perišić peva Izvor: Kurir