Popularni pevači su sa prvim taktovima podigli atmesforu u hali, a ovacije su usledile i kada je sve traženiji harmonikaš Vojkan Jović, sa svojim orkestrom „Kobre“ sišao u masu. Tada su, sasvim očekivano, evri počeli da lete na sve strane. Da je o ozbiljnoj sumi reč bilo je jasno i po tome što je pored pevača i harmonikaša uvek stajao jedan mladić koji je skupljao taj novac, jer nije bilo moguće da sav bakšiš stane na harmoniku, ostale instrumente i u rukama.