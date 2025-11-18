Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša juče je na snimanju emisije "Pinkove Zvezde" pred kamerama domaćih medija govorila o svim aktuelnostima sa estrade.

Pritom nas je zanimalo koja pesma koju joj je Marina Tucaković napisala joj je najomiljenija, s obzirom na to da je nedavno bio njen rođendan.

Jelena je istakla da joj je Marina zaista napisala sve najveće hitove, ali da posebno izdvaja pesmu "Još te volim".

- Meni je Marina napisala sve najveće hitove, Tihi ubica, Kazino, Insomnija, Ko ovu dramu režira, Ne smem da se zaljubim u tebe... Možda najomiljenija pesma, kao tekst, neka bude Još te volim - ispričala je Jelena.

- Da ti kažem, u poslednje vreme sam prestala da volim, da praštam, da razumem ljudsku glupost, mislim da je svemu tome kumovala

estrada, koja je postala, i ja tu ne pripadam, u taj mulj i polusvet, pogledajte ko sve danas peva, kakvi su to polulikovi, polupevačice...

Ja već nekoliko meseci i godinama ocenjujem pevače, imam najzahtevnije i najteže pesme, merodavna sam da ocenjujem nečije

pevanje.

Ceca tražila Marinin bolnički krevet

Podsetimo, Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, tvrdi da pevačica Ceca Ražnatović nijednim dinarom nije pomogla Marini Tucaković tokom njenog lečenja, niti se ikada ponudila da to učini.

Boki 13 se ponovo prisetio Marine i njihovog dugogodišnjeg prijateljstva, a tom prilikom osvrnuo se i na navodno složen odnos poznate tekstopisateljke sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

- Kada je Marina bila bila bolesna i kada joj je bio najpotrebniji novac za lečenje jer su to bile ozbiljne terapije koje su koštale mnogo. Ceca nijednom nije pitala da li joj trebaju pare za lečenje, da li treba jedan dinar, evo… bez da iko zna. Marina je bukvalno dala Ceci muzički i estradni identitet. Ja sam joj davao i plaćao šta treba - istakao je Boki i dodao:

Ceca je donela samo bolnički krevet, koji je obezbedila i koji je Marina postavila u svoj dnevni boravak. Ono što sam saznao pre nekoliko meseci, od jedne zajedničke prijateljice, kada sam bio kod Marine na pomenu, jeste to da je Ceca tražila da joj se taj bolnički krevet vrati nazad nakon njene smrti. Na pomen, inače, nije ni došla, niti je ispoštovala.

