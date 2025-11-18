Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara imala je svojevremeno vezu sa 17 godina mlađim dečkom, a kako veza nije potrajala, dala je sebi obećanje, koje je brzo prekršila.

Naime, Dara je objasnila kako više neće birati mlađe momke, ali su upravo takvi njoj privlačili pažnju, pa tako i danas ima veze sa mlađim partnerima od sebe.

Darina veza sa Nemanjom Bezbradicom bila je turbulentna, a čak su je i prijatelji u to vreme savetovali da prekine odnos i da je najbolje da nađe zrelijeg partnera.

- Problemi, kada je reč o njihovoj vezi, pojavili su se na samom početku, tačnije čim je u javnost isplivalo da su zajedno. Malo je reći da su njegovi roditelji bili šokirani kada su to pročitali.

Danima nisu mogli da se smire i tenzija je trajala dok se nisu našli i porazgovarali o svemu. Posle dva sata razgovora Nemanja je uspeo da ih ubedi da to nije istina i da su to izmišljotine, budući da Daru često povezuju sa sportistima - rekao je izvor tada.

Udvaraju joj se vršnjaci njenog sina

Inače, pevačica danas ima znatno mlađe udvarače, a rekla je jednom prilikom da su joj se udvarali i drugari sina Konstantina.

- Muvaju me mnogo mlađi, vršnjaci mog sina mi pišu po mrežama. Naravno, svakoj ženi to imponuje, ali ja ne žirim nigde. Lepo mi je u životu i stvarno ne jurim nikoga - rekla je u jednoj emisiji iskreno Dara.