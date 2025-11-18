ANČI DABETIĆ OPERISALA KARCINOM KOŽE Pevačica prvi put o prvim simptomima i teškoj borbi: Svet je počeo da mi se ruši...
Andrijana Anči Dabetić progovorila je prvi put o karcinomu kože koji je operisala, a sada je otkrila kako je izgledala njena borba.
Otkrila je da joj je dijagnostikovan rak kože, a sve je počelo toliko bezazleno, od jedne "bubuljice" na nosu.
Prvi simptomi
- Na nosu mi se poslednjih par godina pojavljivalo nešto što je ličilo na bubuljicu. Išla sam u salon da pokušam da je uklonim. Delovalo je da sam uspela, ali se posle nekog vremena vraćalo na isto mesto - započela je Anči.
Kada je primetila da se promena stalno vraća, pomislila je da je možda reč o mladežu, pa je odlučila da sačeka da samo od sebe prođe. Kako je vreme prolazilo, promena je počela da joj smeta estetski, pa je otišla u dermatološku kliniku. Tamo je usledio prvi šok.
- Dermatolog je odmah tokom pregleda video da to nije mladež i uputili su me kod plastičnog hirurga. Nisam shvatala ozbiljnost. Pustila sam da prođe dan, a onda sam zakazala pregled - priča pevačica.
"Moj svet je počeo da se ruši"
A onda najteže reči koje je mogla da čuje u pitanju je bio karcinom kože.
- Moj svet je počeo da se ruši. Razmišljala sam o svom maloletnom detetu i šta će sve to značiti za njega - priznala je pevačica.
Lekarka joj je objasnila da je u pitanju bazocelularni karcinom, najčešći i najmanje opasan oblik raka kože, ali šok je ipak bio veliki.
- Ubrzo je zakazana operacija. Procedura je bila kratka, ali izuzetno neprijatna. Nikada me ništa nije zabolelo kao tri injekcije anestezije u nos. Moj prag bola je visok, ali ovo priznajem kao jak bol. Lokalna anestezija, kratka operacija, pet konaca na tako malom mestu i odlazak kući - kaže Anči.
Sledilo je najteže čekanje rezultata biopsije. Anči se povukla iz javnosti, ne želeći da širi paniku:
- Vreme sam provodila u stanu sa sinom i razmišljala pozitivno. Kada su konci skinuti, prizor je bio težak, ali nalaz je na sreću bio dobar.
Poruka
Na kraju, Anči je poslala snažnu poruku svima:
– Dragi moji ljudi, svaka promena na telu je znak za uzbunu. Ne čekajte da samo od sebe prođe neće. Život nema reprizu i moramo paziti na sebe. Ako ova moja priča pomogne bar jednoj osobi da nešto na vreme otkrije, biću srećna - zaključila je Anči.
Kurir/Grand
