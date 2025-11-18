Slušaj vest

Rat bivših dugarica Katarine Živković i Kije Kockar ne jenjava, a pevačica je tokom gostovanja u jednoj emisiji otkrila kako se bori sa komentarima i pričama koje nisu ni blizu istini.

"Iskompleksirani i isfrustrirani ljudi"

Živkovićeva je priznala da je vremenom prestala da obraća pažnju na spekulacije i neistine.

- Prestala sam da obraćam pažnju na laži i na neistine koje plasiraju ljubomorni ljudi i oni koji me ne poznaju i koji su isfrustrirani. I svoje komplekse leče na javnim ličnostima jer smo mi nekako transparentni i izloženi koje kakvim komentarima - govorila je Katarina za Adria TV i dodala:

Katarina Živković Foto: Kurir Televizija

- Uvek sam se plašila jedne stvari, a to je da će ljudi biti neutralni na moju pojavu i na moje pesme. Na sve to što ja radim. Ali ne postoje takvi što je zaista super i to znači da sam na dobrom putu - rekla je Katarina za Adria TV.

"Ne dozvoljavam energetskim vampirima da isisavaju život iz mene"

Katarina Živković usred skandala sa bivšom prijateljicom Kijom Kockar, istakla je da se potpuno posvetila sebi i da je mnoge ljude otpisala iz svog života.

- Ugađam sebi, u smislu da više ne dozvoljavam energetskim vampirima da isisavaju život iz mene, da manipulišu mnome, na primer pasivnom agresijom, time što će da ćute i tome što će čekati neku moju reakciju. Sklanjam se od takvih ljudi, po cenu da ostanem sama, sklanjaću se zato što sam shvatila da ne treba po svaku cenu biti okružen svakojakim ljudima i treba birati dobre energije, jer svi smo mi energija i svi mu upijamo ono što neko drugi šalje, rekla je za Hype TV Katarina Živković.

Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

"Udarila je na mene, na moju porodicu"

Živkovićeva je prethodno rekla da ne planira da se smiri i da će nastaviti da iznosi informacije o Kiji zbog toga što je ona objavila identitet njenog muža.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.