Slušaj vest

Boki 13 u njegovom podkastu, izjavio je da je Svetlana Ceca Ražnatović obezbedila bolnički krevet za Marinu Tucaković, koji je bio u njenoj kući, ali da je navodno tražila da joj se isti vrati posle njene smrti.

Nakon tvrdnji Bokija 13 oglasio se Aleksandar Radulović Futa i demantovao njegove navode.

"Ceca se prva angažovala"

- Ma daj, to su gluposti. Cela priča je kad se Marina razbolela, i kad smo svi shvatili da je to ozbiljno, Ceca je bila prva od tih da je smestimo, ona se prva angažovala da je smestimo. Laća i ja smo kontaktirali sa Cecom, nezavisno da li Marina hoće ili neće, nego mora da ide na Onkologiju i preko nje smo ubrzali taj postupak i to je prvo. Tu hvala Ceci i danas za te stvari.

Evo kako je Boki 13 izgledao pre svih operacija Foto: Instagram

Futa je potvrdio da je Ceca pomogla da dobiju krevet, a isti je nakon Marinine smrti lično on poklonio odeljenu Onkologije na kojem je preminula njegova supruga.

- Jeste preko nje onaj neki bolnički krevet došao i tu je bio i kad se završila priča, ja sam taj krevet poklonio ustanovi gde je Marina umrla, to je bolnica Dragiše Mišović. Čak nisu, pazi koliko su bili ljubazni, ova gospoda što sam im poklonio i rekli mi: "Je l' možete vi to nama da donestete"... Čak sam zvao kombi da im odnese. Tako da to nema veze sa tom pričom, ovo ti je istinita priča.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Radulović Futa i Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Kurir, Printscreen/TV Pink, Beta/Branislav Božić

"Boki je bio prisutan"

- To su priče iz druge, teće, pete ruke. Jeste Boki bio prisutan tu, i hvala i njemu što smo zajedno obilazili Marinu i što je pomagao, koliko je god pomagao. I Marini je bilo drago da joj neko digne raspoloženje, i on i kuma Marijana Petrović i... Ono što je njoj prijalo u tom trenutku, ja sam gledao da joj ispunim.

Kako je Futa naveo, posebno mu smeta što se njegove priče prepričavaju i dodaju stavri koje nisu tačne, kao što je to bilo i ovog puta.

- Oko tog kreveta, nemam komentar, ja sam poklonio toj ustanovi gde je Marina skončala. Sve priče se pričaju u krug, kad ja nešto kažem pa se nešto prepriča i tako... Glupost, šta će njoj krevet bolnički, nema veze sa istinom to - poručio je Futa.

Kurir/Telegraf

Boki 13 na grobu Marine Tucaković: