Slušaj vest

PevačicaAleksandra Dabić nalazi se u jednom od najlepših perioda svoje karijere, ali i privatnog života.

Kako je potvrđeno iz njenog tima, pevačica je nedavno postala tetka, što je, kako navode, posebno obradovalo celu porodicu i unelo novu energiju. Aleksandra je ovu vest podelila sa bliskim saradnicima, ističući da joj je dolazak bebe doneo dodatnu inspiraciju i motivaciju za predstojeće profesionalne izazove.

Upravo takva pozitivna atmosfera pratiće i njen predstojeći nastup na tradicionalnom Saboru narodne muzike, gde će Aleksandra nastupati 20. novembra. Dabićeva je izrazila zahvalnost što će biti deo jednog od najznačajnijih festivala posvećenih negovanju narodne pesme.

Aleksandra Dabić Foto: Privatna arhiva

-Ovo je velika čast za mene. Sabor narodne muzike je festival koji poštujem od malih nogu, a posebno mi je drago što ću ove godine nastupiti ispunjena porodičnom srećom- poručila je pevačica.

Nastup Aleksandre Dabić zakazan je za četvrtak, a pevačica će nastupati pod rednim brojem 6.

Ne propustiteStarsALEKSANDRA DABIĆ PROSLAVILA 39. ROĐENDAN U LUKSUZNOJ VILI SA BAZENOM: "Za mene, svaki trenutak sa porodicom je pravo blago"
WhatsApp Image 2025-09-24 at 10.52.03 (2)_censored.jpg
Stars"FINANSIJSKA GLAD NAS JE DUGO PRATILA" Aleksandra Dabić o teškom periodu iz detinjstva: Ja nisam imala...
Stars"TERALI SU ME DA URADIM SILIKONE" Pevačica iskreno o pritisku koleginica i estradnih menadžera: Šta će mi to strano telo?!
screenshot-3.jpg
StarsNAŠA PEVAČICA OTIŠLA U GRČKU, PA JE SAČEKALO NEPRIJATNO IZNENAĐENJE! Ležaljke na Halkidikuju se kreću i do 120 EVRA!
445362.01_48_48_13.Still022.jpg