PevačicaAleksandra Dabić nalazi se u jednom od najlepših perioda svoje karijere, ali i privatnog života.

Kako je potvrđeno iz njenog tima, pevačica je nedavno postala tetka, što je, kako navode, posebno obradovalo celu porodicu i unelo novu energiju. Aleksandra je ovu vest podelila sa bliskim saradnicima, ističući da joj je dolazak bebe doneo dodatnu inspiraciju i motivaciju za predstojeće profesionalne izazove.

Upravo takva pozitivna atmosfera pratiće i njen predstojeći nastup na tradicionalnom Saboru narodne muzike, gde će Aleksandra nastupati 20. novembra. Dabićeva je izrazila zahvalnost što će biti deo jednog od najznačajnijih festivala posvećenih negovanju narodne pesme.

-Ovo je velika čast za mene. Sabor narodne muzike je festival koji poštujem od malih nogu, a posebno mi je drago što ću ove godine nastupiti ispunjena porodičnom srećom- poručila je pevačica.