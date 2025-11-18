Slušaj vest

Veljko Krivokapić i Rada Manojlović gostovali su zajedno u jednoj emisiji i tom prilikom su se dotakli popularnog jutjubera Bake Praseta.

Naime, Veljko je otkrio da je najveći bakšiš dobio upravo od Bake pevajući na jednom slavlju i da je ta cifra bila preko 3.000 evra što je šokiralo Radu koja je to prokomentarisala:

- Bože, kako me Baka nigde nije zvao da pevam! - našalila se Rada u emisiji "Intrigatno".

Rada Manojlović i Veljko Krivokapić Foto: Privatna arhiva

Veljko je pohvalio jutjubera istakavši da je veliki džek i veseljak i da je čuo da je on uvek tako galantan na slavljima.

To se dopalo Baki koji se odmah oglasio u lajvu na svom kanalu.

- Moram zvati Radu da mi peva, a za Veljka jedan veliki rispekt što me reklamira, ljubi te brat!