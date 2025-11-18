Slušaj vest

Ognjen Amidžić, progovorio je o članovima žirija i sukobima koji se često dešavaju tokom snimanja emisije. Takođe, otkrio je da će popularno takmičenje uskoro početi da se prikazuje u lajvu, te da više neće biti snimanja.

Naime, Ognjen Amidžić je otkrio da ga najviše nervira Dragomir Despić Desingerica, a kada emisija "Pinkove zvezde" bude išla u lajvu, tada će se neka pravila promeniti.

"Desingerica je broj jedan"

- Krene sve normalno, pa eskalira. Videćemo, ovde se nikad ne planira ništa, tako da kako se desi. Krenu lepo, pa se neko iznervira, ja se uvek iznenadim. Mene iznerviraju kad preteraju, Desingerica je broj jedan - rekao je i otkrio kako reaguje kada preteraju:

Foto: Boba Nikolić

- Nije ovo lajv, malo ja to puštam, jer gledam da se iznedri nešto dobro. Kad budemo ušli u lajv sistem to će biti potpuno drugačije.

"Duplo radim"

Inače, Ognjen Amidžić ima pune ruke posla, pa pored svoje emisije, snima i "Pinkove zvezde".

Zato vodi računa o sebi i zdravlju, a kaže da mu mnogo olakšava posao to što njegova trudna supruga Mina postiže sve sama.

- Danas duplo radno. Radim "Pinkove zvezde" i onda idem u svoju emisiju uživo. Uzimam vitamine i suplemente. Ići ću sutra malo na infuziju, da se sredim. Pa bude naporno, zato što si uključen non-stop, jer Zvezde nam traju oko 5-6 sati, onda pravo na moju emisiju - rekao je on.

Kako je otkrio, većinu stvari koje se dešavaju na snimanju Pinkovih zvezda ljudi vide na malim ekranima, a kada se kamere ugase...

- Šta je najluđe, mislim da vi vidite sve. Slično je i iza kamera. Čak možda iza kamera su bolji odnosi. Niko se ne folira, svi su takvi, ali onda kada imamo tu pauzu za ručak, malo se priča, trudimo se da ostane neka dobra energija. Nema suštinskih sukoba. Mi samo pokušavamo da ostanemo u toj nekoj radnoj atmosferi, u dobrim odnosima i za sad to uspeva. Ali je to vrlo slično, verujte, kao što vidite - rekao je Amidžić.

Kurir/Blic