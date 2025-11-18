Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić progovorila je prvi put za javnost nakon nekoliko meseci tokom kojih je nizala skandale sa sada već bivšim partnerom Goranom Ratkovićem Raletom.

U potkastu kod Bokija 13 ona je iznela svoju verziju priče o njihovom turbiulentnom odnosu, a u jednom trenutku je otkrila i kakav je kompozitor ljubavnik.

Na Bokijevo pitanje "Šta ćeš ti sa 10 godina starijim, imala si sve mlađe sa širokim ramenima, tajfune?" ona je odgovorila:

- Ja i njega takvog vidim. Deset godina je idealna razlika. On je mnogo aktivniji u krevetu od svih mojih mlađih frajera. Ne znam šta je tu čudno. Počela sam da kuvam u međuvremenu da odmorim malo od intimnih odnosa. Ali nije to poenta, već sve drugo - rekla je ona.

Iako ga je u tom smislu pohvalila, Ana je istakla da joj je žao što su bili zajedno i bolje da je nogu slomila nego što je ušla u njegov studio. Njoj je žao što su lošom ljubavnom vezom uništili divno prijateljstvo koje je trajalo decenijama.

"Mogu da ga uništim"

- Možda je trebalo da ostanemo zauvek prijatelji, ne mogu da mu budem neprijatelj, ali mogu da ga uništim da ga nema. Samo mogu da otkažem svoju sahranu, ništa više. Njega emotivno mogu da ubijem, ali ne želim da mu pravim zlo - rekla je Ana koja je pričala i o svom problemu sa alkoholom.

- Ja sam iskusni alkoholičar, to svi znaju. Posle dva pića ne znam gde sam. Rezistentna sam na alkohol i na ljudsku glupost - jedno je došlo s drugim. Zbog ljudske gluposti sam postala rezistentna na alkohol. Alkohol je samo posledica. Moj deda Branislav, rođen istog dana kao i ja, bio je alkoholičar kao i ja. Mnogo toga sam povukla na njega - ispričala je Ana i istakla da želi da se vrati na pravi put, te da je mnogo toga kod sebe promenila.

Vraća se na pravi put

- U jednom trenutku sam bila ljuta na sve, pa i na Boga! Ja sam uspela da se posvađam i sa Bogom. U međuvremenu sam se pomirila sa Bogom. Prestala sam sa postom kad smo se posvađali, postila sam pre toga svaku sredu i svaki petak. Sad sam rešila da se vratim na pravi put. Duhovnik mi je rekao da je moja vera toliko jaka da sam se vratila u veru. Rekao mi je: "Ženo, ti se svađaš sa Bogom, 'ej...", u šoku, zamisli - rekla je Ana u podkastu Bokija 13.