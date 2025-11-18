Slušaj vest

Boki 13 je nakon Futine izjave da Svetlana Ražnatović Ceca nije tražila bolnički krevet nazad, nakon smrti Marine Tucaković, odlučio da se oglasi i još jednom iznese svoju stranu priče i na to zauvek stavi tačku.

"Futa je sve ublažio"

Boki je za domaće medije rešio da ne demantuje Futu, ali da ipak prokomentariše njegovu izjavu.

- Pročitao sam Futin izjavu i verujem da je izmodelirao istinu i mogu samo da kažem da nažalost, mrtva usta ne govore. Tako da neću da demantujem to što je Futa rekao, jer je rekao istinu na jedan blaži način. On ne demantuje da je to bio taj bolnički krevet u pitanju i da je sve to bilo tako, samo je to on sada ublažio i rekao da ga je vratio i da ga je poklonio - započeo je Boki, pa nastavio:

Foto: Damir Dervišagić, Antonio Ahel ATAIMAGES

"Stavljam tačku"

Boki je dao reč da više neće komentarisati nikakve navode o ovoj temi.

- Nakon ovoga što sam pročitao čuo sam se sa kumom Marijanom Petrović kako bi preispitao sebe i celu situaciju i ona ima isto stanovište o celoj situaciji kao i ja. Marina je bila prevelika da bi se mi bavili ovakvim banalnim, mizernim i jako ružnim ovozemaljskim stvarima, jer je to sramota za Marinino ime. Na ovu priču sada stavljam tačku i izvinjavam se što je istina nekoga pogodila, pa je nastavio priču, a ja sam za ovo znao i ćutao godinama, a sada se pravda, tu mislim na Svetlanu Ražnatović - zaključio je voditelj.

Futa o Bokijevim tvrdnjama

Boki 13 u njegovom podkastu, izjavio je da je Svetlana Ceca Ražnatović obezbedila bolnički krevet za Marinu Tucaković, koji je bio u njenoj kući, ali da je navodno tražila da joj se isti vrati posle njene smrti.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Radulović Futa i Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Kurir, Printscreen/TV Pink, Beta/Branislav Božić

Nakon tvrdnji Bokija 13 oglasio se Aleksandar Radulović Futa i demantovao njegove navode.

- Ma daj, to su gluposti. Cela priča je kad se Marina razbolela, i kad smo svi shvatili da je to ozbiljno, Ceca je bila prva od tih da je smestimo, ona se prva angažovala da je smestimo. Laća i ja smo kontaktirali sa Cecom, nezavisno da li Marina hoće ili neće, nego mora da ide na Onkologiju i preko nje smo ubrzali taj postupak i to je prvo. Tu hvala Ceci i danas za te stvari.

Foto: Boba Nikolić

Futa je potvrdio da je Ceca pomogla da dobiju krevet, a isti je nakon Marinine smrti lično on poklonio odeljenu Onkologije na kojem je preminula njegova supruga.

- Jeste preko nje onaj neki bolnički krevet došao i tu je bio i kad se završila priča, ja sam taj krevet poklonio ustanovi gde je Marina umrla, to je bolnica Dragiše Mišović. Čak nisu, pazi koliko su bili ljubazni, ova gospoda što sam im poklonio i rekli mi: "Je l' možete vi to nama da donestete"... Čak sam zvao kombi da im odnese. Tako da to nema veze sa tom pričom, ovo ti je istinita priča.

Kurir/Informer

Boki 13 na grobu Marine Tucaković: