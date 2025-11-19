Slušaj vest

Ana Ivanović se vraća da živi u Srbiji, ekskluzivno saznaje Kurir.

Nekadašnja svetska teniska šampionka od udaje za fudbalera Bastijana Švajnštajgera, koji je sad već bivši suprug, živi na relaciji Nemačka-Španija, a prema saznanjima bliskih izvora, ona želi da više vremena provodi u svojoj domovini i da se vrati životu u rodnom Beogradu.

Iako Ana retko govori o privatnim planovima, svaka njena poseta Srbiji privuče veliku pažnju kako zbog ljubavi koju publika i dalje gaji prema njoj, tako i zbog tuge za starim dobrim vremenima, kada je svakim potezom oduševljavala navijače širom sveta. Tokom poslednjih boravaka u prestonici primećeno je da posebno uživa u vremenu provedenom sa porodicom, što je, prema rečima bliskih prijatelja, jedan od ključnih razloga zbog kojih hoće da svoj život više veže za rodni grad.

- Za Anu Beograd nije samo mesto odrastanja, to je osećaj pripadnosti, toplina i ritam grada, koji nijedna svetska metropola ne može da zameni. Nakon naporne sportske karijere i godina života u inostranstvu, prirodno je da sve više ceni mir, stabilnost i blizinu najbližih. Povratak u Srbiju, makar delimičan, jer ona ima obaveze i u Nemačkoj i u Španiji, zbog kojih će i dalje morati da odlazi tamo, čini se kao izvestan korak u narednom periodu. Porodica u njenom slučaju igra glavnu ulogu u toj odluci. Svi žive u Beogradu. Važno joj je da se reše još neke stvari, na kojima ona već radi. Nisam ulazio u detalje, ali znam da sve ide u smeru njenog definitivnog povratka. Otkako se razvela, mnogo više je posvećena porodici i poslovnim projektima koje vodi iza reflektora - priča naš sagovornik blizak nekadašnjoj teniserki.

Ana, iako već devet godina nije aktivna na teniskom terenu, i dalje je jedno od najomiljenijih sportskih lica Srbije, a vrata njenog rodnog grada uvek će joj biti širom otvorena.

Ona je tokom blistave karijere osvojila 15 WTA turnira. Kada se opraštala od tenisa, velika imena i predstavnici najvažnijih turnira čestitali su joj na postignutim rezultatima. Srpska teniserka ostavila je trag, a to se računa i istorija to pamti. Fanovi su izuzetno teško podneli kraj njene karijere. I danas je mole da se vrati na teren, što ona i čini tokom rekreativnih mečeva. Iste godine kada je rekla zbogom karijeri profesionalne teniserke, udala se za bivšeg nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera.

