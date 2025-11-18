Slušaj vest

Privatni snimak eksplicitnog sadržaja Dare Bubamare je pre nekoliko godina isplivao je u medije, a nakon toga je pevačica bez dlake na jeziku progovorila o intimi.

Iskreno o intimi

- Nekada i pet puta dnevno imam intimne odnose - izjavila je Dara i otkrila da na društvenim mrežama redovno dobija nepristojne ponude i golišave fotografje:

- Blokiram sve na društvenim mrežama koji mi šalju nepristojne ponude. Šalju mi gole slike, pa na šta to liči? Mnogo sam slobodna i perverzna! Ljudi kažu da objavljujem bezobrazne slike na Instagramu, a one koje čuvam u telefonu su još gore! Ali neću mnogo da pričam o tome, ipak moram barem malo privatnosti da zadržim za sebe. Zasad dobro prikrivam ljubavni život, nadam se da će tako i ostati. Nešto ipak treba sačuvati od javnosti radi sopstvene sreće i mira - govorila je pevačica za Informer svojevremeno.

"Lepo se osećam"

- Malo sam na nekoj dijeti, teško mi je,ali dobro. Ja sam uvek na nekim dijetema, prvi dani su najteži. Skinula sam par kilograma, sada se lepo osećam – rekla je nedavno Bubamara za Grand, a na pitanje kako uspeva da stalno uspeva da bude dobro raspoložena, rekla je:

- Ispunjena sam što se tiče porodice, svi su živi i zdravi i naravno ljubav isto - rekla je Dara sa osmehom.

Prozivke

Podsetimo, Daru Bubamaru je nedavno isprozivao Boki 13 zbog prevelike upotrebe fotošopa i stajlinga, ali je rekao da je i ona dobrodošla u njegov podkast, iako su godinama na ratnoj nozi.

- U moj podkast su svi dobrodošli, čak i ona blesava Dara Bubamara. Nismo u kontaktu, petnaest godina se nismo čuli, a verujem da ni ona ne bi bila srećna da me čuje, a ne bih bio ni ja. Uvek ću je prozivati za fotošop, jer to što radi nije normalno. Svi koristimo fotošop, pa čak i ja, ali u granicama normale, ali ona nije normalna - rekao je Boki 13 za Informer, a potom se osvrnuo na Darinine stajlinge.

- Nikako, to više nije vredno komentara. Ona je van konkurencije u negativnom smislu. Ona je zlatna modna malina. Ima i gore obučenih, ali Daru izdvajam jer ona misli da je riba, da je fešn, da je fensi, a ustvari je jedan treš. Neka juri koga hoće, ali ne oblači se lepo.

