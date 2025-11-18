Slušaj vest

Reper Dragomir Despić Desingerica progovorio je o tome šta se dešava iza kulisa na snimanju "Pinkovih Zvezda", te tvrdi da svađe nisu trajne, kada su njegove kolege u pitanju.

Despić kaže da se ispred kamera često posvađaju, a onda sednu zajedno da ručaju, kao i da je sve to samo posao.

- Ne dajem povod da se prave razne gluposti, iako imam mnogo energije. Što se vernosti tiče, uvek sam veran jer sam oženjen. Što se tiče našeg odnosa u žiriju, to je malo bolesno. Eto tako funkcionišemo.

Posvađamo se u studiju i onda se popnemo gore i uzmemo da jedemo, Zorica i ja, Bosana i ja i tako dalje. Sa Viki se super slažem.

1/4 Vidi galeriju Desingerica i Jelena Karleuša Foto: Printsceen /instagram

Mi ne glumimo dole, sve što se desi je tako. Ne bih nikada bio deo nečega što je dogovoreno. Kad se dese nesuglasice, to može brzo da preraste u svađu, ali bitno je da se sve to reši. Bilo je situacija gde se napuštao studio - rekao je Desingerica, pa je dodao:

- Klali smo se mnogo na početku, ali se posle sve smiri. Neko nekad dođe nervozan, pa je dovoljna nekad jedna reči da ispadne haos, ali dobro. Ja sve nerviram svojim ponašanjem, ali tako je kako je. Bosanac i ja se super slažemo, dole se džapamo, ali opet kad sednemo mimo kamera bude sve okej.

Nema želje za Novu godinu

1/6 Vidi galeriju Desingerica se obnažio u Pinkovim Zvezdama Foto: Printscreen

Reper tvrdi da nije od onih osoba koje priželjkuju svašta nešto novo u predstojećoj godini.

- Ne ulazim sa nekim posebnim željama u Novu godinu, nastavljam da radim svoj posao i to je to. Imam naravno želju da mi prođu svi kandidati. Voleo bih da imam još jedno dete, imam želju da investiram u neke stvari, novi auto i tako to. To su planovi, ne želje.

Ne volim putovanja, nikad ni ne bih nigde išao, ali moram zbog žene da bih joj učinio, ili zbog posla. A što se mene tiče, u vikendici bih bio stalno, pravio bih muziku.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: