Da se u programima koji se emituju uživo često dešavaju nepredviđene situacije, dobro je poznato svima koji bar povremeno prate televiziju.

Upravo zato što je tok emisije nemoguće u potpunosti iskontrolisati, gledaoci neretko prisustvuju trenucima koji kasnije postanu tema razgovora na društvenim mrežama i u medijima.

Televizijski studiji, ma koliko tehnički opremljeni i organizovani, ostaju okruženje u kojem jedan mali propust može dovesti do zanimljivih, ali i neprijatnih scena.

Tijana Bogićević

Tijani pala scenografija tokom nastupa

Svojevremeno se desilo i da je pevačici Tijani Bogićević tokom izvođenja jedne numere pala scenografija, što je iznenadilo i nju i publiku, ali i kamermane koji nisu znali gde da snimaju. Iako je sve trajalo kratko, trenutak je ostao upamćen kao primer kako se u živom programu sve može dogoditi u sekundi.

Profesionalizam izvođača tada dolazi do izražaja — nastaviti pevanje, održati osmeh i ne dopustiti da tehnički propust preuzme primat nad nastupom.

Naravno, ovo nije jedini primer. Kroz godine, gledaoci su imali priliku da vide različite neplanirane momente: od problema sa tonom i rasvetom, preko iznenadnih prekida programa, pa sve do situacija u kojima su se voditelji našli u nezgodnim ili komičnim okolnostima. 

IMG_6055.JPG
Tijana-Radio-S.jpg
beograd_na_vodi_31122024_0027.JPG
jelena.jpg

