Miki Mećava šokirao je javnost tvrdnjom da je na jednom njegovom veselju izbio potpuni haos kada je pijani gost upao u salu - sa bombom u ruci!

Na svu sreću, sve se završilo bez povređenih.

- Dolazimo mi u taj šator, kako bi pevali na svadbi gde je bilo oko 1.000 zvanica. Bilo je ratno vreme i svi smo nosili pištolje. Sviramo, kada odjednom iznenada ulaze ljudi sa pištoljima, kalašnjikovima i počinju da pucaju! Krenemo i mi da pucamo. Pucaju gosti, pucamo i mi sa njima - počeo je pevač, pa je dalje nastavio:

- Sutradan dolazi čovek koji je poneo ručnu bombu. Stao je ispred mladenaca, onako pijan, i držao onu bombu.Molili su ga, nemoj i nemoj i na kraju je skinuo osigurač, oteli su mu bombu i bacili je ispred šatora - ispričao je Mećava.

Postao deda po treći put

Podsetimo, Miki Mećava je nedavno dobio treće unuče. Prema rečima bliskih prijatelja, Miki je vest dočekao sa iskrenim suzama radosnicama, a porodični dom od juče je ispunjen čestitkama i neizmernim ponosom. Pevač nikada nije krio da je, uprkos sceni, nastupima i životu na putu, upravo porodica stub svega u njegovom životu.

