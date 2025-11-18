Slušaj vest

Zoran Pejić Peja, popularni voditelj, priznao je da je njegov brak sa pevačicom Zlatom Petrović pukao zbog njene prevare.

Kako je rekao Peja, kada je saznao za drugog muškarca, odmah je spakovao svoja osećanja i krenuo dalje.

Inače, Zlata Petrović i sama je priznala da je imala afere sa oženjenim muškarcima, a jedan od njih bio je harmonikaš Mirko Kodić.

Mirko Kodić o Zlati Petrović

Mirko je ovo priznao, te naveo da je ona kasnije postala dobra prijateljica sa njegovom ženom.

- Ja sam bio u društvu glumica, stjuardesa, nije lako to izbegavati, ali nije lako ni sačuvati brak. Neke su otišle, došlo je do razvoda zbog neke druge i tako - rekao je tada Mirko i otkrio da je imao ljubavnice.

- Imao sam, neću da imenujem, ali eto pozdraviću Zlatu Petrović. Ona je sada prijateljica moje supruge. Ona je faca, voli moju suprugu Silviju, Gocu Božinovsku i Vanesu Šokčić. Ona je takav lik, kada sam imao nesrećan slučaj sa nogom ona je prva došla kod mene kući, donela dve torbe voća i povrća i stavila 500 evra na sto. Ja kažem imam pare, ne treba, ona mi kaže neka neka se nađe. Ona se zeza sa mojom ženom, Zlata je normalan lik, nije budala, a imao sam i budale koje sam odbacio iz svog života. One su bile sa mnom samo da se hvale da su bile sa mnom.

- To je trajalo osam devet meseci i to je to. Ljubav dok traje, ja sam živeo i živim u braku dok volim. Živim u braku dok volim. Moju suprugu Silviju najviše volim. Sa Jasnom sam ostao dobar. Prva supruga Ljilja sada živi u Francuskoj, sa njom sam takođe dobar, imam sina Vladimira sa njom, to nas veže. Mi smo normalni i treba da funkcionišemo. Kod ovih mladih to ne pije vodu i tu je greška, ti moraš da imaš na okupu, ja sam jednom slavio rođendan i okupio sam sve žene i decu i na čelu stola - Mirko Kodić.“

Zlata Petrović: "Imala sam x puta šemu sa oženjenim muškarcima"

Zlata Petrović pričala je javno o odnosu sa oženjenim muškaricma.

– Ja sam bila x puta u šemi sa oženjenim ljudima, ali me nijedna žena nije jurila. Jer, ja nikada nisam nikome bila problem, ja nisam nikome išla na kuću, čak sam na vreme terala ljude da idu svojim kućama i tako dalje, i tako dalje – rekla je Zlata, a ovaj deo njenog intervjua postao je viralan.

