Pre nekoliko dana objavljen je novi album vlasnika vanvremenskih hitova "Jugoslovenka", "Mi smo D'Boys", "Florida (Mala moja ne plači)", "Đavolji život", "Ajd' se zezamo" i drugih, legendarnog Peđe D'Boja!

Izdanje nosi naslov "London Days", a objavila ga je izdavačka kuća Fidbox u formatu CD-a i na digitalnim platformama za distribuciju muzike. Pesme za ovaj album su snimane u The Dairy Studios u Londonu davne 1994. godine i nikada do današnjeg dana nisu objavljene!

Muziku, tekstove i aranžmane za sve pesme napisao je Pedja D'Boy, dok muzičku produkciju potpisuju zajedno on i Mark Evans.

Sve numere je otpevao Pedja D'Boy, svirali su Simon Hanson (bubnjevi), Dan Black (klavijature), Mark Evans (gitara), Simon's Friend (bas gitara), dok je pratece vokale pevala grupa Wicked Girls.

Foto: Privatna arhiva

Na albumu se nalazi deset pesama snimljenih u engleskoj prestonici i jedna bonus pesma snimljena pre šest godina u beogradskom Shoom Studios.

-U to vreme sam živeo u Londonu. Nekoliko godina ranije u Monte Karlu sam upoznao engleskog producenta Marka Evansa koji mi je rekao da ima svoj studio i da mu se obavezno javim kada dodem u London. Tako je i bilo, prezentovao sam mu pesme koje sam napisao i on je odmah rekao "Dođi sutra u studio". Angažovao je muzičare sa kojima je godinama sarađivao i sve se dešavalo munjevito brzo - seća se Peđa D'Boj i dodaje:

-Snimljeni materijal je potpuno drugaciji od svega što sam ikada uradio, u pitanju je rokerski album u skladu sa metropolom u kojoj sam tada živeo i ljudima sa kojima sam ga snimao.

Foto: Privatna arhiva

Peđa dodaje da tada nije uspeo da nade pravog izdavača i da su te pesme nekako ostale po strani sve dok mu se Mark Evans nije javio pre par meseci, poslao mu sve numere i rekao da bi bio red da ih posle više od trideset godina i objavi.

I eto, zahvaljujući, između ostalih, i upornosti Nebojše Šušnjara Šuleta (izvršni producent i menadžer), predusretljivosti Gorana Jovića (urednik izdanja), ustupljenim fotografijama Zorice Bajin Đukanović i sjajnom dizajnu Branislave Stefanović, album "London Days" je konačno ugledao svetlost dana.