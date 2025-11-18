Slušaj vest

Domaća javnost šokirana je postupkom Teodore Delić, koja je dva dana posle veridbe s Nenadom Macanovićem Bebicom, s kojim je dve godine bila u vezi, učinila preljubu i završila s Filipom Đukićem.

Delićeva ne bira sredstva kojima ovih dana pred celom nacijom ponižava doskorašnjeg verenika, a sada se oglasio Taki Marinković koji je prokomentarisao Teodorine sukobe sa njegovom naslednicom Majom Marinković, i to oko Filipa Đukića.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

- Ona je Majin fan! Uvek me je ispitivala gde je Maja radila ovo, ono... Znate da su svi u kući iskompleksirani na Maju. Maja i Filip su drugari dugi niz godina, tako da to nema veze. Ljubomorni su što se Maja i Filip dobro slažu - kaže za Pink.rs Taki, koji je prokomentarisao ćerkinu izjavu da je on bio s Teodorom.

"Nisam ni znao ko je ona"

Podsetimo, dugo se spekulisalo o prirodi odnosu Teodore i znatno starijeg Takija.

- Ne bih da veličam sebe, ali to je tačno. Nisam ni znao ko je ona... Kada sam je upoznao bila je nebitna. Čim se slikala sa mnom pojavila se u medijima! Ne bi ušla u "Elitu" da nije bilo mene. Imali smo odnose.. Posle crnca teško se dokazati, ali nije ni svaki crnac crnac, ima i nas belaca što smo crnci - u svom stilu poručio je Taki.

"Bebica je budala"

Na pitanje kako komentariše sve kroz šta prolazi Bebica rekao je:

1/6 Vidi galeriju Teodoira Delić Foto: Petar Aleksić

- Kad je budala! Tri godine je tamo, decu ne pominje, plače zbog Teodore budale! Plakao je i zbog Miljane. Ne može da mi dođe do glave da više voli nju nego decu - poručio je Taki, koji smatra da Teodora neće biti u vezi sa Đukićem, već da će samo biti intimni.

- Filip je sam rekao da ove godine neće da ulazi ni u šta ozbiljno ni sa jednom devojkom jer to njega guši. Filip je namazan, biće hoklica dva-tri puta i ide niz vodu - predviđa Taki.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: