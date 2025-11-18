"Podržavaju me"

- To je sajt gde se ljudi pretplaćuju, prodajem svoje slike, dopisujem se sa ljudima lajv, razgovaram sa njima, oni mi iznose njihove probleme, o svašta nečemu pričamo. Tu mogu nekako svoju kreativnost da pokažem i potpunu slobodu, tako da mi je taj posao baš nekako legao. Ovo je upakovano. Niko me nije osudio, mene uglavnom svi ljudi podržavaju šta god da krenem da radim. Od mene se svašta može očekivati. Ja sam lepo rekla, prvo sam pevala, pa sam bila u politici, čak sam se i oprobala i u glumačkim vodama. Glumila sam u seriji, radila sam nešto malo kod Kineza i sad sam evo na sajtu tako da mi je super...sve mi je super leglo, mada je ovo najlepše. Sad sam se pronašla u ovom poslu i to znači raditi ali se nikad ne zna, možda otvorim nešto svoje, možda snimim neku svoju pesmu, videću još. Još uvek nisam odlučila šta - rekla je ona zadovoljno.