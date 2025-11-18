Slušaj vest

Tokom emisije kod Bokija 13 uživo u programu suočili su se Ana Nikolić i njen bivši partner Goran Ratković Rale.

Boki ga je uključio preko video poziva i odmah na početku pitao da li se kaje što je Anu ostavio samu u Dubaiju.

"To mi je najveća greška u životu", rekao je kroz sarkazam Rale pa otkrio da je voli.

"Znaju i ptice na grani da je volim", kaže pa otkriva razlog zbog kog nije došao u emisiju.

Zašto nije došao u emisiju

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić o alkoholizmu Foto: Print Screen

"Rekla je da mi slučajno ne padne na pamet da dođem", rekao je on, a Ana se nadovezala

"Nisam mu rekla da ne dolazi, nego da mi ne prilazi jer ću ga prebiti usred emisije", kaže ona dok je Rale izbegavao odgovor na Bokijeva pitanja o njihovom odnosu.

"Nije to za javnost, a i ona je već dosta toga rekla", rekao je on, a onda je Ana otvorila dušu.

Zašto ne mogu zajedno da funkcionišu

"Njegov problem je što sam previše iskrena, a on se druži sa ljudima koji jedno govore, drugo misle, a treće rade, a i ne zna da održi komunikaciju sa mnom, on provocira u meni ono što niko drugi nije do sada i onda sam ja sve javno objavljivala, sve loše iz života sam na tacni dala", rekla je ona pa se obratila njemu.

"Imaš li ti malo sramote", pitala ga je.

"Ja sam sa sobom skroz okej", rekao je on, a Ana je zakolutala očima.

"E, pa to i jeste problem. Trebalo je da te bude sramota da me ostaviš na aerodromu samu, sram te bilo", bila je besna, a Bokija je zanimalo da li je zaista dolazilo do fizičkih obračuna.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Print Screen

O nasilju

"On će reći "ne", tako ga je posavetovao advokat, a ako nastavi tako da laže ja ću ga stvarno tužiti, prijavila sam ga kada sam bila fizički ugrožena", otkriva Ana koja objašnjava kako je ona njega napadala.

"Nisam s nožem, ali pikslama i sa svime što sam dohvatila po stolu gađala sam ga više puta", tvrdila je ona dok je on uporno izbegavao teška pitanja.

"Neću da pričam o tome, nemoj uopšte da me o tome isputuješ bilo šta", rekao je on, a Bokija je barem zanimalo da li se kaje.

"Kajem se", bio je opet ironičan Rale pa se nadovezao.

"Svađali smo se do sada sto puta i uvek bude sve isto, sve bude po starom, mi nismo jedno za drugo", zaključio je, a Ana je okrenula leđa i nije više želala da komentariše

Pogledajte dodatni snimak: