VODITELJKA „PULSA SRBIJE“ ANASTASIJA ČANOVIĆ ZABLISTALA NA KONCERTU EMINE JAHOVIĆ: U sedmom mesecu trudnoće došla da uživa i da se opusti
Voditeljka popularne emisije „Puls Srbije“ na Kurir televiziji, Anastasija Čanović, sinoć je privukla veliku pažnju kada se pojavila na koncertu Emine Jahović. U sedmom mesecu trudnoće, Anastasija je blistala u elegantnoj i udobnoj kombinaciji, a osmeh nije skidala tokom čitave večeri.
Poznata po svom prepoznatljivom stilu i energiji, voditeljka je još jednom dokazala da trudnoća može biti jedan od najlepših perioda u životu žene — a upravo tako je i izgledala: srećno, zadovoljno i potpuno opušteno.
"Volim Eminu"
„Došla sam da uživam i da se malo opustim. Volim Eminu i njene pesme, a večeras mi baš prija atmosfera“, rekla je kratko Anastasija, koja je sve vreme bila raspoložena i vesela.
Pre nego što je ušla u salu, Anastasija se pozdravila sa prijateljima i kolegama iz medijskog sveta.
Nema sumnje da je voditeljka svojim pojavljivanjem još jednom pokazala da zrači pozitivnom energijom i da trudnoću nosi sa velikom lakoćom.
Pogledajte dodatni snimak: