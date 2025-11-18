Slušaj vest

Voditeljka popularne emisije „Puls Srbije“ na Kurir televiziji, Anastasija Čanović, sinoć je privukla veliku pažnju kada se pojavila na koncertu Emine Jahović. U sedmom mesecu trudnoće, Anastasija je blistala u elegantnoj i udobnoj kombinaciji, a osmeh nije skidala tokom čitave večeri.

Poznata po svom prepoznatljivom stilu i energiji, voditeljka je još jednom dokazala da trudnoća može biti jedan od najlepših perioda u životu žene — a upravo tako je i izgledala: srećno, zadovoljno i potpuno opušteno.

"Volim Eminu"

Voditeljka Pulsa Srbije na koncertu Emine Jahovic Izvor: Kurir

„Došla sam da uživam i da se malo opustim. Volim Eminu i njene pesme, a večeras mi baš prija atmosfera“, rekla je kratko Anastasija, koja je sve vreme bila raspoložena i vesela.

Pre nego što je ušla u salu, Anastasija se pozdravila sa prijateljima i kolegama iz medijskog sveta.

Nema sumnje da je voditeljka svojim pojavljivanjem još jednom pokazala da zrači pozitivnom energijom i da trudnoću nosi sa velikom lakoćom.

Pogledajte dodatni snimak: