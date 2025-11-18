Slušaj vest

Pevačica Sandra Čaprić pre nekoliko godina doživela je nesreću na Zlatiboru tokom pada s kvada. Kvad se prevrnuo i pao na nju, a ona je završila s 15 kopči na glavi, polomljenom butnom i ključnom kosti i prelomom karlice.

Nakon nesreće je prebačena na Institut za ortopediju Banjica gde je dva puta operisana, nakon čega se lečila u bolnici u rodnoj Ivanjici, gde su, prema njenim rečima, bili nehumani uslovi.

"Zamolila sam sestru da mi donese gusku, ona je rekla da im je to ispod časti i da će da mi stavi pelenu. Digla sam paniku, dolazio direktor. Posle sam isekla flašu nožem i tu vršila nuždu. Stavila im na sto i rekla da im je to slika i prilika. Posle toga jedna žena me je maltretirala. 'Čaprićka, jedino ti ne možeš da obuješ patike za osam meseci'".

"Ja dođem, pa im smeta moj auto sa beogradskim tablicama. Moja doktorka izađe i kaže 'na šta vam to liči. Čaprićka ima nula odsto oslonca. Ne dirajte devojku'. A ja sa štakama izlazim iz auta… Tako su me mučili, to im nikad zaboraviti neću. Častila sam im i rekla nek vam je prosto od boga. Ta likuša što me maltretirala me pitala da li sam donela posno. Ja joj kažem – izvini, nisam znala da postiš. Godinu dana mi je trebalo da stanem na noge“, izjavila je Sandra u podkastu Dejana Dragojevića.

Pevačica voli da mazne

Podsetimo, Sandra je na početku karijere, kad se probijala na estradu, ojadila biznismena iz Ivanjice koji više od 35 godina živi u Australiji. Tada je iskoristila to što je taj čovek imućan, pa mu je iz kuće odnela novac i mobilni telefon.

- Ona je uverila svoje roditelje i prijatelje da ide na turneju po Australiji, a to je bila laž. Bila je kod tog biznismena, kojem je zagorčala život. Optužila ga je za nasilje, da bi mu na kraju ukrala pare i mobilni telefon. On ju je prijavio policiji i na aerodromu su joj uzeli sve što njemu pripada. Sad joj je zabranjen ulazak u Australiju. Cela Ivanjica je pričala o tom skandalu. On ju je tužio i u našoj zemlji za prevaru. Nekoliko puta je dolazio na ročišta, ali se ona nije pojavljivala - ispričao je svojevremeno Kurirov izvor blizak biznismenu iz Australije.

