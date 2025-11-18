Slušaj vest

Maja Berović i Sergej Ćetković pojavili su se na koncertu Emine Jahović, koja je po drugi put za nedelju dana održala svoje muzičko veče pred beogradskom publikom.

Među poznatim licima u publici bio je i Husa Bit Strit, a svi su došli sa istim razlogom — da pruže podršku koleginici i uživaju u njenom nastupu.

Koncert Emine Jahović

Emina se obratila publici

Sala je bila dupke puna, a Emina je tokom večeri izvela svoje najveće hitove, uz koje je publika pevala od samog starta.

„Samo da znate da sam vas se poželela, došli ste večeras da napravimo žurku. Nećemo gubiti vreme, idemo dalje“, rekla je Emina i nastavila da izvodi svoje numere.

Anastasija Čanović, studio.jpg
nikos-vertis-29062023-0030.jpg
IMG-20251015-WA0129.jpg
Emina Jahović

 Pogledajte dodatni snimak:

Maja Berović sama na koncertu Emine Jahović