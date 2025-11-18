Slušaj vest

Aleksandra Caka Ivanov ponovo je kročila na veliku RTS scenu, ali u potpuno novom i snažnijem izdanju! Publika se seća njenog upečatljivog pojavljivanja na „Pesmi za Evroviziju“— ali sada je, po prvi put, na „Saboru“ izašla kao prava solistkinja, potpuno samouverena i scenski dominantna.

U dugačkoj crnoj toaleti koja je pod reflektorima izgledala kao da je stigla pravo sa crvenog tepiha. Njen ulazak na scenu pratila je atmosfera kakva se retko viđa — miks glamura, emocije i one iskonske samouverenosti.

Aleksandra Caka Ivanov
Foto: Printskrin RTS

Publika je posebno reagovala na numeru „Još ti se radujem“, iza koje stoje provereni muzički tandem —
Miljan Miletić (muzika i tekst) i Vidan Stolić (aranžman).

Šta se dešavalo posle nastupa

Posle nastupa, koji je izazvao snažne reakcije, Caka je otvoreno prokomentarisala svoje utiske:

„Prezadovoljna sam. Volela bih da ova pesma zaživi kod određene publike koja ceni i voli ovakav muzički pravac. Pesma nije komercijalna, ja sam je doživela kao ‘filmsku numeru’. Biti na ovoj sceni je velika satisfakcija i ponosna sam na ceo tim i saradnike.“

Aleksandra Caka Ivanov
Foto: Printskrin RTS

Estradni svet poručuje da je Aleksandra ovim nastupom pokazala zrelost, sigurnost i prepoznatljiv pečat.

