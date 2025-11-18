Slušaj vest

Poslednjih nedelja učesnicima "Elite 9" pridružilo se nekoliko novih takmičara, a među ukućanima i rijaliti fanovima šuška se da bi posle Neriove verenice na imanju u Šimanovcima mogao da se pojavi i Miljanin bivši dečko Lazar Čolić Zola.

- Imao je neku devojku iz Beča, pa je raskinuo sa njom kada je prestala da ga izdržava. Kada bi ušao ne bi me poremetio jer nemam nikakvih osećanja prema njemu - rekla je Kulićeva.

Čolić ne veruje Miljeninim rečima i smatra da je situacija sasvim suprotna.

1/3 Vidi galeriju Lazar Čolić Zola smršao 23 kilograma Foto: Printscreen

- Ma ona bi volela da ja uđem najviše zbog toga da se sprdamo, pravimo smešne klipove, učimo geografiju, proučavamo nemački, glumimo budale kao što i "jesmo" , a to kad kaže da ne bi volela, mislim da je to više gluma... - kaže Čolić za Informer.

Situacija između njih ovoga puta bila bi znatno mirnija nego ranije, tvrdi Zola, a što se tiče devojke iz Beče kaže da to nije istina.

- Ne postoji nikakva devojka iz Beča, mislim nije na de postoji, ima njih mnogo neka su žive i zdrave, ali ja sa njima nemam ništa, a kamoli da me neko izdržava. Ako ima neka nek' se javi slobodno javno. To su gluposti. Istina je da nijedna žena pored mene neće sigurno mene da izdržava, samo može pored mene da živi kao princeza, na meni je da nađem način... Bar ja smatram da je to dužnost svakog muskarca, a žene su nam dar od Boga koji treba da čuvamo i pazimo - kaže Čolić i dodaje:

1/9 Vidi galeriju ZOLA NIJE OTAC MILJANINOG DETETA?! Tražio da se obave analize jer mu je bila NEVERNA! Sumnja ga POJEDE pa traži DOKAZ! Foto: Printscreen

- Ali pričamo o dobroj ženi, a ne o ovim današnjim instagram ribama kojima je više u glavi koliko kubika će da stave u sebe i koje sve operacije da urade da bi se udale ili glumile neko ludilo... To ti je onaj tip riba što se loži na tetovaže, noćne izlaske, ludila, kućne žurke, seks na jednu noć, muvanje sa svakakvim budalama... Koeficijent inteligencije ravan sobnoj temperaturi, ali od svega je najjače što je i njihovim najbližima to postalo normalno... Te stvari su mi jos manje jasne, nisu mi te ribe toliko ni krive, šta će one imaju iskrivljenu sliku o životu, ali da ih neko podržava u tome to mi nikada neće biti jasno...

Da li je već dobio ponudu od produkcije nije želeo da precizira, ali njegove reči upućuju na zaključak da ćemo ga uskoro videti u "Eliti 9".

kurir / informer

Pogledajte dodatni snimak:

Maja Berović "odlepila" kad je čula Jugoslovenku Izvor: MONDO/Đorđe Milošević