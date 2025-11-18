- Ne, nije tačno da me nije zvala, zvala me je, ali imam nešto iz prošlosti što mi se nije dopalo i to je razlog što se nisam pojavio. Ja svoje kolege uvek poštujem i želim da bude obostrano, da poštuju i mene, kada sve ove godine puštam veliko poštovanje i ljubav. Kada se dese neke stvari dva, tri puta koje nisu kolegijalne i drugarske, onda eto...Ja nju nikada nisam doživljavao kao koleginicu, nego kao prijatelja. Medijski uopšte i ne govorim te stvari, ali kada se plasira neistina...I posle našeg dueta i nešto od pre dve, tri godine, ne, možda malo više. Čak i ta je ta izjava bila da nisam mogao da dođem iz privatnih razloga, odigrao bih džentlmenski. Ja na neku ruku moram da se odbranim i da stavim neki gard.