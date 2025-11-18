"JA NJU NIKAD NISAM DOŽIVLJAO KAO KOLEGINICU, NEGO KAO..." Saša Kovačević konačno priznao sve o odnosu sa Eminom Jahović: Ima nešto iz prošlosti...
Pevačica Emina Jahović održala je nedavno spektakularan koncert u Sava Centru. Iako su se na bini našle brojne kolege s kojima je snimila duete, mnoge je iznenadilo što se među gostima nije našaoSaša Kovačević.
Iako je, kako kaže, Emina njemu lično uputila poziv, Saša je sada otkrio da među njima postoji nešto iz prošlosti zbog čega je odlučio da ne dođe i time dodatno zaintrigirao javnost.
- Ne, nije tačno da me nije zvala, zvala me je, ali imam nešto iz prošlosti što mi se nije dopalo i to je razlog što se nisam pojavio. Ja svoje kolege uvek poštujem i želim da bude obostrano, da poštuju i mene, kada sve ove godine puštam veliko poštovanje i ljubav. Kada se dese neke stvari dva, tri puta koje nisu kolegijalne i drugarske, onda eto...Ja nju nikada nisam doživljavao kao koleginicu, nego kao prijatelja. Medijski uopšte i ne govorim te stvari, ali kada se plasira neistina...I posle našeg dueta i nešto od pre dve, tri godine, ne, možda malo više. Čak i ta je ta izjava bila da nisam mogao da dođem iz privatnih razloga, odigrao bih džentlmenski. Ja na neku ruku moram da se odbranim i da stavim neki gard.
Zajednički duet
Podsetimo, Emina Jahović i Saša Kovačević su pre 15 godina snimili duet koji je postao jedan od najpoznatijih domaćih hitova, a njihova saradnja ostavila je veliki trag na muzičkoj sceni, te je izostanak Saše sa Emininog koncerta izazvao interesovanje javnosti. Kako je na njenom koncertu koji je nedavno održala u Beogradu bilo puno gostiju, odnosno pevača sa estrade, jasno je da su se mnogi zapitali šta je bilo sa Saletom.
