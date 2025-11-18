Slušaj vest

Pevač Saša Matić otkrio je zbog čega njegova koleginica, pop diva Jelena Karleuša, s kojom je snimio i duet ''Ne smem da se zaljubim u tebe'', nije dobila pozivnicu za veliku proslavu 18. rođendana njegove ćerke na kojoj je okupio pola estrade.

Jelena je javno iznela nezadovoljstvo zbog ovog Sašinog poteza, pa ga je čak i prozvala.

Foto: Printscreen

- Ko je pravi razlog što Jelena Karleuša nije bila pozvana na punoletstvo tvoje ćerke? - glasilo je pitanje za Sašu, a on je tom prilikom otkrio da je došlo do nesporazuma, a onda se i javno izvinio Karleuši.

1/9 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić, Boba Nikolić

- Ne postoji razlog. Ja sam dao timu spisak i Jelena je bila na mm spisku, ali oni su prevideli meni da kažu da je nisu pozvali. Ja nisam vodio računa, tu nije samo Jelena, nego još 15 ljudi, ja se svima izvinjavam. Nismo se posle toga čuli, ja ću Jeci javno da se izvinim i sledeći put kad pravim neće se ponoviti - rekao je Saša Matić.

Saša Matić o ćerkama

Saša Matić progovorio je nedavno o ćerkama, a Aleksandra i Tara važe za prave lepotice i uvek dobiju mnoštvo komplimenata kada se sa ocem pojave na javnim događajima.

Starija ćerka Aleksandra studira u Španiji, dok mlađa, Tara, završava srednju školu, a sada je pevač progovorio o njihovom odrastanju i otkrio da li je bio strog.

1/6 Vidi galeriju Saša Matić sa porodicom Foto: Nemanja Nikolić

- Nisam ja imao vremena da budem strog. Ne pamtim da sam ih uspavao kada su bile male. Bio sam ja autoritet. Retko pričam o tim stvarima, znalo se kod mene šta može, i da su se neke stvari rešavale sankcijama. Nije bilo batina. Supruga ih je izvela na pravi put i one su takve zahvaljujući njoj - rekao je Sale, koji je na konstataciju da su njegove naslednice toliko lepe da bi mogle da krase naslovne strane modnih časopisa rekao:

- Nemoj molim te, života ti nemoj. Znate li vi kada idemo na neke proslave gde su mediji to je drama pola dana, polemika da li moraju, jel mogu kasnije, da uđu na drugi ulaz i ja volim što je to tako. Ako moram ja da sam u medijima, one baš i ne moraju.

Ipak, kada je izbor partnera u pitanju, Matić ne želi da se meša u odluke svojih mezimica.

- Neću, to je njhova stvar, njihov izbor. samo kada njoj je dobro, onda dobar sam i ja - govorio je za Grand nedavno

