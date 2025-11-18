Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnici Lazar Čolić Zola i Vladimir Tomović imali su lajv i tom prilikom su progovorili o Eliti, svojoj rijaliti prošlosti, kao i čelniku televizije Pink Željku Mitroviću.

Iako se Tomović tužio sa ružičastom televizojom, on o Mitroviću ima samo lepe reči.

Tomović hoće ponovo u rijaliti

- Ja nikad nisam pljuvao Pink, ja sam sa njima samo bio na sudu i dobio ih. Doviđenja gospodo, platite sudske troškove i mog advokata. Što se mene tiče mi bismo mogli da obnovimo saradnju - rekao je Tomović kroz smeh i time nagovestio da će možda opet ući u rijaliti.

- Znaš koji se meni stav ne sviđa? Ne mislim tu na tebe jer nemaš ti takav stav. Smeta mi stav kad se bude sedam godina u rijalitiju o učesnicima rijalitija, kako su svi onakvi, kako su svi ovakvi, kako je sve namešteno. Pa, brate ti si tu 7 godina, znaš sve to dobro - rekao je Zola.

- Sve si u pravu, Zolander. Ja ću uvek iskreno da kažem. Da li su fukare jer su me onako izbacili iz Elite zbog štrajka glađu? Jesu, fukare su. Da li su iks puta ispali korektni? Jesu, brate. Ne mogu da slažem i da pljujem - rekao je Vladimir.

- Ne mogu brate ja sada da pljujem neki tanjir gde sam do juče jeo. Ja znam da smo prošlo leto ti i ja pričali i da si ti o Željku pričao sve najbolje. Eto, mogu li to sad javno da kažem? - složio se Zola.

- Slobodno reci. Brate, ne bi bilo pošteno. Taj čovek kad sam se operisao u rijalitiju i kad sam želeo da nadoknadim troškove operacije, oni su rekli, iako sam ja iz tog rijalitija bio diskvalifikovan, oni su mi rekli, ne, ne, ovo je plaćeno na račun Pinka. Kako ja da budem džukela i da ga pljujem? Ja ne mogu - rekao je Vladimir Tomović

